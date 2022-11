Bandiai hadsereg a múltból

Kiderül ugyanis, hogy a játékipar propagandisztikus szerepét azon nyomban felismerte a hatalom, ahogy a tömegek megjelentek a történelem látóterében. Természetesen minden hatalom arra vágyott, hogy jó alattvalót neveljen a gyerekekből. E célt pedig nemcsak az iskola, de a játékgyártás is kiszolgálta. Persze

minél teljesebb volt a hatalom ereje, annál határozottabban fogalmazta meg igényeit a gyermeki lelkekkel kapcsolatban.

A kiállítás kitér arra is, hogy a katonás nevelés lehetőségeit miképpen aknázta ki a Harmadik Birodalom, és hogyan élt tovább a totalitárius hagyomány a háború után a szocialista tábor országaiban. Nem kell különösebben megerőltetnünk asszociációs készségeinket ahhoz, hogy felismerjük az ideológiai nevelés szándékát ezekben az apró műanyagfigurákban.

Persze a szándék és a megvalósulás gyakran nem fedte egymást. Esetemben például – az akkori szóhasználat szerint – kimondottan ­reakciós szellemet szabadított a szocialista osztályközösségre a játékipar. Kezdetben persze sok egyéb játékom mellett csak néhány marék katonával rendelkeztem, de a lassan gyarapodó katonai erő birtokában előbb puccsot hajtottam végre a gyerekszobában, majd királlyá nyilvánítottam magam, ezzel párhuzamosan pedig kikiáltottam a becenevemből képzett Bandia Szabadállamot, amely természetesen a legnemesebb monarchikus hagyományokhoz ragaszkodott, egyúttal a szigorú militarizmus talaján állt.

Ettől kezdve úgy gyűjtöttem a katonákat, mint a porosz I. Frigyes Vilmos a langaléta legényeket, hogy kétméteres monstrumokból álló, nevezetes óriásgárdájának mindig legyen utánpótlása. Zsebpénzemből műanyag figurákat vásároltam, amikor anyám elvitt Krakkóba, szuvenírként ­Napóleon Grande Armée-jának tucatnyi gránátosát hoztam magammal, erősen összefonódott ugyanis a lengyel szabadságeszme és a bonapartista romantika, Párizsból viszont burnuszba bújt arab harcosokat importáltam. Gondolom az algériai gyarmatbirodalom emlékét tartotta így életben a francia játékipar. Egyik barátom apja Moszkvából hozott alumíniumból gyártott vöröskatonákat, amelyeket én tekintélyes mennyiségű kártyanaptárért cseréltem, de az NDK-ból érkezett cowboyokat és indiánokat semmiért nem cseréltem volna el. Nemcsak a németeknél tomboltak akkoriban regényes westernfantáziák, hanem nálunk is.

A kiállításon korabeli filmplakátok mellett egy egész termet kaptak a vadnyugati játékfigurák.

Természetesen nemcsak én gyűjtöttem a műanyag katonákat, hanem mások is. Ráadásul ezek a mások, akiket, magunk között szólva most igencsak irigylek, nem is hagyták abba a gyűjtést. Míg én egy szép napon ünnepélyesen lemondtam királyi és hadseregparancsnoki címemről, összepakoltam milíciáimat egy kartondobozba, és úgy döntöttem, kinőttem a gyermekkorból, addig mások kényelmesebb átmenetet teremtettek maguknak a felnőttkor felé. Szublimálták ­rajongásaik tárgyait, és a játékból gyűjtői szenvedély lett. Nekik köszönhetjük a Kádár (játék)katonái tárlatot, tőlük származik az anyag nagy része és legizgalmasabb tárgyai. Lenyűgöző, hogy van gyűjtő, aki a hazai fröccsöntő kisiparosok munkái mögött felismerte az összefüggést: külföldi játékokat másolnak a maszekok, és megkereste a Magyarországon forgalmazott katona eredetijét. Most itt láthatjuk ezt is, azt is.

A kurátorok pedig – akik novemberben többször is tartanak majd tárlatvezetést – hozzákutatták, hogy a kádári hatalom inkább eltűrte a külföldi filmekhez készült merchandiserek forgalmazását, mint azt a lehetőséget, hogy a magyar kisdobosok és úttörők Horthy-bakákkal, negyvennyolcas huszárokkal, végvári vitézekkel, netán honfoglaló harcosokkal játsszanak…

Pedig ha tudták volna, mi megy a gyermekszobákban, lehet, hogy azt sem tűrik el.

Borítókép: Jelenet a kiállításból (Forrás: BTM)