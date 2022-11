Családapák önironikus tánca

Hangulatos koncertet tartott Budapesten a Backstreet Boys, akik a három éve tartó DNA-turnéjuk során másodszor léptek fel a Papp László Budapest Sportarénában. Ráadásul a zenekart kísérő Los Angeles-i KnowleDj csapata meglepetést tartogatva két magyar számot is mixelt, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség. A kétórás műsor alatt a Backstreet Boys huszonkilenc éves pályafutásának legfontosabb dalait és legnagyobb slágereit egy látványos show keretében adta elő.

A kilencvenes évek eleje óta létező zenekar töretlen sikerrel és folyamatos telt házzal tarja koncertjeit világ körüli turnéján. A csapat népszerűsége a tudatos márkafelépítésnek volt köszönhető. Az énektudás mellett leginkább a külső megjelenés és a populáris koncertekre jellemző koreográfiában való jártasság számított. Érdekes módon ez a recept azóta is működik, csak közel harminc évvel idősebb férfiak képességeihez igazítva.

A jó érzékkel felépített, szépen megkomponált dalaik évtizedek óta folyamatosan a toplisták élén állnak, lemezeik példányszáma meghaladja a 130 milliót, sőt még Grammy-jelölést is bezsebelhettek. A mostani turnén viszont a fiatal fiúk helyett, meglett családapákat láthatott a közönség. Úgy tűnt, mintha már nem venné magát annyira komolyan a banda, műsoruk nem nélkülözte az öniróniát és a humort sem. Karácsonyi hangulatot idézte az is, hogy egy érzelmes videóbejátszás során megjelentek feleségeik mellett a gyerekeik is. A koncerten beszéltek a számukra igazán fontos dolgokról, kiemelték, hogy család és szeretet nélkül nem érdemes élni.

Méltán mondhatjuk, a zenekar megtanulta a szép öregedés titkát, olyanokká váltak a saját kategóriájukban, mint egy jó bor, amelynek az idő múlása csak jót tett. Érettebb hangokat, karaktereik változását sármosan kezelő férfiakat láthatott a színpadon a néző, aki részt vett ezen az időutazásos koncerten.

A zenekar énektudásának kifejezetten jót tettek az évek: a fülbemászó popdallamaik a capella stílusú előadásban új oldaláról mutatták be a csapatot.

A műsorhoz nélkülözhetetlen tánc itt sem maradt el, bár egyszerűbb formációkat mutattak be, de a látvány jól egészítette ki a produkciót úgy, hogy ne vonja el a figyelmet a csapatról. A LED-fal, a lézerkardokra hasonlító mikrofonállványként funkcionáló fénycsövek, a mozgó színpad, a háttérvetítések – amelyek ugyan néha a giccs határát súrolták – az idealizált amerikai világot jelenítették meg. A fiúk védjegyére jellemző koreográfia most sem maradt el, sőt a turnéjukon nagy sikert aratott paraván mögötti átöltözős jelenetet is megtartották a ruhadarabokat a nézők közé dobálva. A banda koncertjeire jellemző kézfogás a közönséggel már-már hagyomány – ami egyébként inkább a kilencvenes évekre volt jellemző –, most sem maradt el, így az első sorokban álló rajongókat a szó szoros értelemben megérintette a sztárok közelsége.

A nézők a magyarországi koncerten is együtt énekelték a bandával a legnagyobb slágereiket, így a Get Downt, a Shape Of My Heartot, sőt az Everybodyt is. A régi slágerek ellenére a közönség nem valamiféle retró életérzést kapott, hanem igazi XXI. századi show-t. Szembetűnő volt, hogy jelentősen több nő vásárolt jegyet a koncertre, akik táncolva idézték fel fiatal éveiket. Sokan tartották a magasba a magyar színekben pompázó szív alakú transzparenseket, a zenekar pedig magyarul köszöntötte a közönséget majdnem minden zeneszámuk előtt. Ez az este a szórakoztatásról szólt, amit jól bizonyít, hogy az utolsó három számnál még az ülő helyeken is állt a közönség.

Borítókép: a koncert (Fotó: MTI)