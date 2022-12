Az ötfejű sárkány

A Bordó Sárkány nem kizárólag többlaki zenekar, tudniillik ketten fővárosiak, ketten Debrecenben, s egyvalaki Püspökladányban él, de többféle zenei stílus felől érkeztek, amennyiben akad köztük népzenész meg rockzenész, mi több, aki orvosmetált játszik. Erről később, kezdjük a többlakisággal. Vajon hol próbálnak? Netán Debrecen és Budapest között félúton, mondjuk Füzesabonyban?

– Debrecenben van a bázisunk, így a próbatermünk is. Ha Pesten koncertezünk, akkor itt bérelünk próbatermet – világosított fel Fábi János, akitől zenésztársa vette át a szót, s biztosított: a Bordó Sárkány ötfejű, azaz öt különböző zenei stílusból érkezett zenekari tagról van szó. Ez az öt világ adja ki a Bordó Sárkány egyedi hangzásvilágát.

Nevükben a sárkány történelmi ihletettségű. Luxemburgi Zsigmond lovagrendjét úgy nevezték: Sárkányrend. Ez volt a második világi lovagrend Magyarországon. A bordó szó esetükben nem a névre, hanem a bourdon zenei műszóra utal, amelynek jelentése: egyes hangszerek kitartott basszus hangja, mint a dudáé, a tekerőé, a kobozé. Ezek képesek a bordó hang megszólaltatására.

Most pedig térjünk át zenei stílusukra, forrásaikra, a muzsikusok indíttatására, amelynek sokszínűsége okán nevezték már középkori világzenének, középkori rock and rollnak dalaikat. Dickman Roland, aki a fúvós hangszereket és a lantgitárt szólaltatja meg VAN elnevezésű együttesével, középkori elemekkel gazdagított rockot játszik. Itt is zenésztársa Kiss Ernő, kinek a koboz és a ciszter a hangszerei. Eme utóbbi citola néven is ismert – ha nem is közismert, a lényeg, hogy pengetős instrumentum. Kiss Ernő egyébként a debreceni underground zenei élet ismert arca. A dobos, Szőke Miklós Márk a Póka Egon alapította Kőbányai Zenestúdióban végzett, s muzsikál a Floyd Experimentben, egy Pink Floyd tribute-együttesben.

– De játszott már orvosmetált is – vetette közbe Fábi János.

Ne keseregjenek, ha nem ismerik a műfajt, én sem hallottam róla eleddig.

– Metálzenére orvosi szakkifejezésekből gyúrt szöveget énekeltek – magyarázta Fábi János hegedűs, aki Szlama László énekes, kobzoshoz hasonlóan a Zeneakadémiára járt népzene szakra. Érdemes megnézni, meghallgatni Szlama László YouTube-csatornáján, amint barátaival a Chick Corea és a Return to Forever dzsesszrockklasszikusát, a Spaint játszák citera, kanna, koboz és nagybőgő kíséretében.

Archaikusnak hangzó dallamvilágot öltöztetünk fel a XXI. századi ember füléhez igazítva. A saját világunkra alakítottuk a régies dalokat, így alkotva egy egyedi hangzásvilágot. Gyakorlatilag régi hangszereken megpróbálunk valami újat megidézni

– árulta el Szlama László a Bordó Sárkány muzsikájának titkát, hozzátette, hogy a tavasszal érkező legújabb, ötödik lemezükön a dalok már több mint a fele saját szerzemény lesz.

Lássuk, miként zajlik az alkotás!

Vannak kifejezetten középkori dallamok, amiket feldolgoztunk, históriás dalokat is megéneklünk, ettől függetlenül szeretünk eltérni és a saját magunk formájára alakítani a zenét. Minden hangszerünk akusztikus és mégis rockzenei hangzással szólal meg a színpadon, ami furcsán hathat elsőre, hiszen a rockzenében alapvetően minden villanyhangszer – magyarázta Fábi János.

Ráadásul valóban különleges hangszereken játszunk, amelyek ma már nem annyira elterjedtek. Igyekszünk figyelni arra, hogy megmaradjunk a régies hangszerek mellett. Gitár helyett például lantgitárt használunk. A basszust is egy hazánkban igen ritkának számító hangszer, a mandocello adja

– fűzte hozzá az énekes.

Folytassuk csak tovább, miben szokatlan még a Bordó Sárkány! Például abban, hogy bár akusztikus hangszeresek, régizenészek, mégis egyesével rögzítik a szólamokat a lemezfelvételen, ami a rockzenekarok sajátja.

– Ahogy említettem, a különböző hangszereket a modern technika segítségével kell egy szintbe hoznunk. Léteznek kinti (hangos, mint a duda, síp, dob) és benti (halk, mint koboz, hegedű, halkabb furulyák) hangszerek. Mi mindkét típust vegyítjük, emiatt szükséges külön precízen rögzíteni a hangszereket – jegyezte meg Szlama László, elárulva, hogy elsőként a dobos szólamát rögzítik.

A Filharmónia Magyarország szervezésében immár második évada utaznak egy hétre az ország valamelyik megyéjébe, ahol járják az általános és középiskolákat negyvenöt perces műsorukkal.

– A zenéhez hangszerbemutató és történelemoktatás is társul – mesélte az énekes, majd hozzátette: a XX. századi krónikás című szerzeményük előtt feladatul adják a diákoknak, hogy minél több történelmi eseményt azonosítsanak a dal klipjéből.

S ha már klip: nyári, sikeres, három baltikumi országon forgatott turnéjukból hamarosan kikerekedik új daluk, a Kettő21 új klipje december közepén. A dalt a budapesti közönség élőben is hallgatja majd a Fonóban.