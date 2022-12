Megjelent a blueslexikon első kötete

Miután sorkatonaként kis híján halálra ítéltek, megjártam a poklok poklát. Írhatnék egy önéletrajzot is, de akkor százharminc évig kellene élnem

– mondja Mihály Zoltán, a 100 év blues – Alabama című kötet szerzője, akivel az Orosházi Rock és Blues Egyesület klubhelyiségében találkozom, hiszen ennek a létrejötte is főként neki köszönhető. Fiatalkorában maga is muzsikált, több együttesnek volt a tagja, majd miután „letette a lantot”, létrehozta a délalföldi rockerek törzshelyét az orosházi Pacsirta utcában.

Lexikonjához legalább fél évszázada gyűjti az adatokat. Már a hetvenes években megkísérelt kiadni egy terjedelmes rocklexikont, de a szocialista állam bürokratái, szigorú cenzorai elutasították a kezdeményezést. Gyorsan rájött, őrültség, amire vállalkozik, hiszen egyedül nem tud megbirkózni a feladattal. Az újabb projekthez egy karácsonyi ajándék adta az ötletet: Paul Oliver A blues története című kötete, amellyel az egyik barátja lepte meg. Úgy gondolta, maga is össze tudna állítani egy hasonló művet. Elővette a mintegy hetvenezer oldalas jegyzetgyűjteményét, és nekilátott a munkának.



Idővel letisztult benne, hogy a könyvének nem kizárólag a kiforrott afroamerikai bluesról kell szólnia, hanem a műfaj eredetét, gyökereit is fel kell tárnia. Néhány szakmunka ugyan született már ebben a témakörben, olyan viszont még angolul sem, amelyik az Egyesült Államok afroamerikai zenetörténetét területi bontásban, időrendi sorrendben mutatja be, kitérve az 1870-től 1920-ig terjed időszakra is, amely az első blueslemez megjelenésével ért véget.



Ha nem szól közbe a világjárvány, Mihály Zoltán kötete már 2020 augusztusára, a bakelitalbum centenáriumi évfordulójára elkészült volna. Ez a magyarázata annak, hogy a 100 év blues címet kapta. A kiadványt az is unikálissá teszi, hogy mindegyik példány egyedi sorszámozású.

A hét-nyolc kötetesre tervezett sorozat következő száma, a Mississippi állam bluestörténetének feldolgozása jövőre kerül ki a nyomdából, a szerző képzőművész öccsének az illusztrációival.

Míg az első kötetben közel háromezer név szerepel – zenészek, énekesek, zenekiadók, producerek és zeneszerzők egyaránt –, a másodikban még ennél is több alkotó, illetve műhely kap majd helyet. Lexikonrésze azonban nem lesz, csak diszkográfiája.



A 100 év blues – Alabama című kötet egyelőre az orosházi egyesület elérhetőségein rendelhető meg, vagy közvetlenül a szerzőtől.

Borítókép: Mihály Zoltán, a 100 év blues szerzője (Fotó: Havran Zoltán)