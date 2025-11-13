Újabb segítséget kapnak a nevelőszülők + videó

– A nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emelik. Ez óriási lépés annak érdekében, hogy minél többen kerülhessenek nevelőszülőkhöz azok közül, akiknek nincs családjuk – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy a fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó szülők pótlékát megemelik. Emellett új gyámügyi álláshelyeket létesítenek, amely 200 új munkatársat jelent országosan – tette hozzá.

Fotó: Pexels

Ingyenessé teszik a gépjárművezetési engedély megszerzését is a nevelőszülőknek

– emelte ki a miniszter.

– Tisztálkodási minimumot vezetnek be. Negyvenkét fővel emelik a gyermekvédelmi gyámok számát és iskolaőröket fognak alkalmazni. Ez összesen 700 embernek jelent munkát. Van negyven olyan intézmény, ahol rendőr látja el ez a feladatot, és van 388 olyan telephely, ahol iskolaőrök lesznek. Ez nagymértékben hozzájárulhat a gyermekek és az ott dolgozók biztonságához. Csecsemőotthont is létrehoznak – sorolta Gulyás Gergely.

A Kormányinfón elhangzott döntésekről a kormány szerdai ülésén döntöttek, amely után Orbán Viktor is megszólalt a témában. A miniszterelnök akkor egy olyan három pontból álló akciótervet jelentett be, amely megerősítik a nevelőszülők által végzett felelősségteljes munkát:

1. A nevelőszülői alapdíj megduplázása – Ez az intézkedés közvetlenül és jelentősen növeli az anyagi biztonságot azok számára, akik állami gondoskodásból kikerülő gyermekeket nevelnek.

2. Minden nevelt gyermek után alapdíj jár – A korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett ezentúl minden nevelt gyermek után a megemelt alapdíj illeti meg a nevelőszülőket.

3. A többletdíj duplázása a speciális esetekben – A speciális szükségletű vagy fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázza a kormány. Ezzel elismerik és támogatják a kiemelt figyelmet és gondoskodást igénylő feladatot.

A miniszterelnök a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

a magyar kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.

A bejelentett akcióterv illeszkedik a kormány családtámogatási politikájába, amelynek célja, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek is biztonságos és támogató környezetben nőhessenek fel, miközben a küldetésüket végző nevelőszülők munkáját méltányosan elismerik.