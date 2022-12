Musical-est a Csajághy Pavilon műsorán

– Növendékeink ennek a darabnak a segítségével zenés helyzetgyakorlatokon keresztül ismerkednek a Bibliával és Jézus életével. Ez játékos formában elméleti tudást is biztosít számukra, így tisztába kerülnek azokkal az értékekkel, melyeket a színpadon is közvetítenek. A Mária evangéliuma című rockopera szintén Jézus életét dolgozza fel az anya szemszögéből. Számomra különösen kedves ez a darab, mert a Margit-szigeten rendeztem egy előadást 2006-ban, melyben Frankó Tünde érdemes művész énekelte Máriát, aki a mai esten is ebben a szerepben állt színpadra. Ilyenkor karácsonykor azért fontos ez a darab, mert az anya az, aki összetartja a családokat, aki az otthon melegét biztosítja. Számomra a Mária evangéliuma mindig egy bársonyba bugyolált csoda volt, melyben az anyaság misztériumát lehetett kutatni. A mai világban a legfontosabb kötelék a család, hiszen a legnagyobb vészhelyzetben is menedéket nyújt. A harmadik darab, az Isten pénze című musical Charles Dickens Karácsonyi ének című regénye alapján készült. A történet arról szól, hogy a megkeseredett Scrooge hogyan változik meg karácsonykor, hogyan tölti el a szeretet a lelkét