Isten a fájdalmat szépnek teremtette

Az este folyamán sok kérdés elhangzott, ebből néhányat emelünk ki. Zsille Gábor első kérdése a kötet címére irányult.

– Miért A vágány mellett lett a cím? Közrejátszik, hogy ingázik lakóhelyéről, Velencéből a munkahelyére, Budapestre?

Az jutott eszembe a kérdés kapcsán, ha az ember fogná az egyes köteteket, a szókészlettár alapján fel lehetne vázolni az életteret

– mondta elgondolkodva a költő.

– A címet az hozta felszínre, hogy napi rendszerességgel hallgatom a pályaudvaron a hangosbemondót, és sokszor eszembe jut, amikor először megérkeztem a Keleti pályaudvarra 1996-ban, egyedül. Akkor ott nekem szólt. Erről az érzésről egy vers is született a kötetben Kislány a pályaudvaron címmel. Az én „nagycsütörtököm” is benne van a versben, Dsida versére gondolva: én is megálltam a semmi közepén húsz évvel ezelőtt. Azért is ez a kötet címe, mert nincs két egyforma utazás, hiába ugyanarról szól. A versek esetén is így van ez – magyarázta.



Majd arról beszélt a költő, hogy fontosnak tartja a szakmai hangokat, de az idő elhozta, hogy már nem akar megfelelni. Hiszen, mint mondta, az ember elvész, ha kívülről várja a döntést. Az írás révén tudja jól megtanulni a mesterségét, amihez legnagyobb segítsége az olvasás, a jó költészet olvasása. Zsille Gábor megjegyezte, hogy nagyon szép, töprengő, kifinomult vershang jellemzi a költeményeit.





– A kötetben öt versciklus van. ­Miért fontos, hogy minden ciklusban 16 vers legyen? – kérdezte a szerkesztő.

Szabadverset írok, amire mondták már, hogy prózavers. Ezt nem így gondolom, ezért ezzel a szabályossággal próbálom jelezni az olvasóknak, hogy ebben a szövegvilágban egy következetes rend uralkodik, ami már-már merev és fojtogató, csak nem a klasszikus hagyomány szerint íródnak a versek. Sok tudatosság van a megkomponálásukban, bár nem a ráció vagy a logikai gondolkodás érvényesül bennük. Sokszor a verset egy megismerési eszköznek élem meg, egy-egy vers írásakor összefüggések nyílnak meg előttem. A rendezettséget akartam megmutatni

– mondta határozottan. Zsille Gábor megjegyezte, hogy a könyvnek van egy szép gondolati íve, amelyben Jób is fontos szerepet kap.

– A kötet első verse: „Ha nálad tél van hát elmondom nekem a hideg az otthonom” – idézte a költő. – Ez lehet bűn, ha nem az erkölcs szerint van a kapcsolódás. Van az a pillanat, amikor még nem bűn valami és amikor már az. Valami ilyet éreztem ebben a pillanatban, amikor ezek a sorok íródtak. Jób könyve a kedvencem az Ószövetségben, mert a világ összes feszültsége benne van, nem csak teológiai szempontból. Jóbbal tudok azonosulni, bár nekem nem kellett megélni azokat a megpróbáltatásokat, amik neki jutottak. Azt üzeni számomra, hogy nem kell mindent tudni, Isten mit ­miért csinál. Az okos és bölcs magatartás az, hogy minden homály, minden szenvedés ellenére nyitva kell hagyni ezt a kérdést: Te tudod, Uram! A szellemnek erre a korlátlan perspektívára van szüksége.



Zsille Gábor a humor versbéli megjelenéséről is kérdezte Iancu Laura véleményét. – Az írás engem nem erről az oldaláról közelített meg – mondta.

– A feszültség motiválóbb erő számomra, mint a jó kedélyállapot. Vannak lazább szerkezetű szövegeim is, ami azzal van összefüggésben, hogy a hitem merevsége oldódott egy kicsit. Élvezem a játékos versek olvasását, de igazán az segít, ha a költészet az élet nagy kérdéseivel foglalkozik –mondta. Iancu Laura végezetül olvasott néhány verset a kötetből.

Köztük volt egy verssor, amely erősen kapcsolódott a beszélgetés magvához: „­Isten a fájdalmat szépnek teremtette”.

