Magyar rockköltészet

Meglehet, elsőre különösnek tetszik egy efféle pályázati kiírás, azonban némi felszínes merengést követően kijelenthetem: a honi rockzene értékeinek markáns része a dalok szövege. Miként Leslie Mandoki fogalmazott nemrég a lapunknak adott interjúban: a külföldi kritikák rendre kiemelik szövegei nyelvezetét, témáit. S hogy miként alakult ez így, arról elmondta:

Ha valaki, mint én, Horváth Attilán, Demjén Rózsin, Sztevanovity Dusánon, Bródy Jánoson nőtt fel, az magasabb színvonalon ír, mint az angolszász nagyok.



S valóban, amint a magyar beat-, majd rockdalokat párhuzamba állítjuk kortárs angolszász slágerekkel, kiviláglik, hogy az itthoni szövegeknek mondanivalójuk van, míg a kintiek zömmel azért születtek, hogy ne „lalázzon” az énekes. Bródy János beatkorszakbeli szövegei, bár a kommunizmus három T-je miatt költői képekbe csomagolva, mégis kemény rendszerkritikát gyakoroltak. Talán csak az elvtársak nem értették „miért hagytuk, hogy így legyen?”

Legyünk igazságosak, a Rolling Stones, lévén blueszenekar, a hatvanas évek második felétől már „odamondott”, a Beatles a Revolver lemeztől, amikortól felhagyott a koncertezéssel, lélektani és társadalmi kérdésekről énekelt, a Who rockoperáiban valós konfliktusok, hús-vér karakterek jelentek meg, s persze ott az ősatya, Bob Dylan, aki végül irodalmi Nobel-díjas lett, vagy a még pszichedelikus korszakát élő Pink Floyd, a keleti filozófia felé forduló Yes, a beatkorszakból átlépve a rockba egyaránt maradandó szövegeket alkottak.



Míg Magyarországon S. Nagy István megírta Máté Péternek Az egyszer véget ér… című gyöngyszemet, Demjén Ferenc Katona Klárinak a Legyen ünnepet, Sztevanovity Dusán az LGT-nek a Prológ és trialógot, Horváth Attila a Taurusnak a Zöld csillagot, Bródy az István, a királyt, Hobo a Vadászatot, Nagy Feró a Meditációt…



Most pedig térjünk rá a pályázatra, ami elsősorban középiskolásoknak szól, azonban bárki nevezhet, akiben a dalszövegek bármilyen gondolatot ébresztenek. A pályázat célja, hogy a magyar nyelvű dalszövegekre is irodalmi műként tekintsünk, és közösen gondolkodjunk arról, hogy mit szeretett volna átadni soraival a szerző a hallgatóságnak. A beérkezett pályázatokat magyartanárok és dalszövegírók fogják elbírálni.

Az értékelés egyik fő szempontja, hogy a pályázó rá tud-e világítani a dalszövegek összefüggéseire, vagy esetleg annak hiányára.



S ha már középiskolások: a kiírók három „kortárs” (tudniillik a tavalyi és 2014-es számok mellett akad egy nyolcvanas évek végi) szöveget adtak meg.

Az érdeklődők választhatják a Tankcsapda Egyedül a világ ellen című munkáját, amelyben Lukács László valahol a Pokolgép A jel című klasszikusát folytatja. Van lehetőség arra is, hogy a

Maradjunk a „Gépnél”, hiszen ennek a bandának az Újra megszületnék című dalát is elemezhetik az érdeklődők. Az együttes a brit heavy metal újhullámának ihletettségében visszatér Schuster Lóránt klasszikus P. Mobil-világához. Noha az 1987-es Pokoli színjáték lemez – amin a feladatul választott dal szerepel – szövegeinek döntő többségét Nagy Feró jegyzi, az Újra megszületnék esetében Kukovetz Gábor zenéjére a Pokolgép írt szöveget.

Végül a Villon Trió, Kiss Barna örömzenekarának Újra januárja is elemezhető, amely nekem Laár András egyszerre groteszk, ugyanakkor költői nyelvleleménnyel fogalmazott munkáit idézi.

A pályázatokat február 15-ig várják a Hangmester.hu oldal fórum menüpont, dalszöveg-értelmező topikjában.

Borítókép: a dübörgő rocknak mondanivalója is lehet (Fotó: Hajdú Bihari Napló/Kiss Annamarie)