Pajták, csűrök új élete

L. Simon László, tágabb összefüggésbe helyezve a funkciójavesztett épületek megőrzésének kérdését, arra is felhívta a figyelmet, hogy két évtizeden belül szembe kell majd néznünk azzal is, mit kezdjünk elhagyott szakrális tereinkkel. Ezzel a kérdéssel egyszer már szembesültünk, amikor a magyar zsidóság szakrális terei árván maradtak a holokauszt miatt, és Nyugat-Európában már most nem ritka, hogy felszentelt templomok étteremként, szállásként működnek.