Szerelmi tragédia a pusztában

A történet ezerféleképpen feldolgozható lenne, kerekedhet belőle naturális szociodráma, mélységeket kutató pszichológiai thriller, dokumentarista nyomozás, Somossy Barbara azonban egyedi lehetőséget választott.

A betyárvilág romantikáját ötvözte a balladai tömörséggel elmesélt tragédiával. A fiatal rendező vizsgafilmként készítette el a Sose lesz vége című rövidfilmet, s nem először választ megható témát.

Az első egyetemi vizsgafilmje egy Liszt Ferenc-díjas zongorista rendhagyó útját meséli el. A Szóló – szemben a most elkészített fikciós művel – igaz történetet dolgoz föl. Az alkotó annak idején így beszélt róla: „Szokolay Balázs zongoraművész gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel küzd. Erőt szerettem volna adni neki, hogy sose adja fel. A filmet elsősorban az ő tiszteletére készítettem, illetve másoknak bátorításképpen vagy kapaszkodónak. Szokolay Balázs a film bemutatójával egybekötött jótékonysági esten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, és némi támogatást is sikerült gyűjtenünk neki; így lett igazi küldetése a filmnek.”

Az új film történetét a Koltai Lajos osztályában tanuló műsorvezető-szerkesztő-rendező így foglalta össze:

Egy végtelen szerelem a végtelen pusztában, ahol az egyetlen út a túléléshez a szereteten át vezet, de a csaplárné szerelemféltése és a pénz utáni hajsza végül mindenki sorsát a tragédiába sodorja.

A filmet autentikus helyszínen, Apajpusztán vették föl. A község, illetve a környék Petőfi Sándor életében is fontos szerepet játszott, ez a táj Petőfi legszemélyesebb otthona. De a helyszínnek filmtörténeti jelentősége is van. A jelenetek egy részét abban az épületben rögzítették, amelyben Jancsó Miklós is dolgozott, amikor a Szegénylegények című filmklasszikusát készítette. A döngölt padló, az eredeti tárgyak mellett az alkotók a díszletek, a jelmezek, de még a szóhasználat eredetiségére is törekedtek.

Somossy Barbara egy interjúban elmondta, hogy Belinszki Zoltán néprajzkutató is részt vett a munkában, s egyebek mellett abban is segített, hogy korhű legyen a film nyelvezete, így egyfajta nyers stílus, szószegénység jellemzi a párbeszédeket. A jelmezeket szándékosan megszaggatták, összekoszolták, öregítették, hiszen senki sem látna hitelesnek egy patyolattiszta ingben parádézó betyárt. A maszkmesterek műsebeket készítettek a színészek arcára és testére, hiszen a filmben nemcsak szerelmes jelenetek, hanem verekedések is vannak, de még egy postakocsit is kirabolnak a betyárok.

Az alkotásban Magyarország vezető színművészei szerepelnek: ifj. Vidnyánszky Attila, Szűcs Nelli, Vas Judit Gigi, Pogány Judit, Reviczky Gábor, Hirtling István, Tóth Ildikó, Patkós Márton, Sipos Imre és Poroszlay Kristóf. Nehéz ennél jobb szereposztást találni.

A film főcímzenéje az Anima Sound System és Csík János Sose lesz vége Moldvában című zeneműve, amely egyébként a film címét is ihlette. A népzenéről Juhász Dénes és csapata gondoskodott, a film zeneszerzője pedig Márkos Albert volt. A tánckoreográfiát a Harangozó Gyula- és Örökös Aranysarkantyú-díjas néptáncos, Berecz István tanította a színészeknek, s egyes jelenetekben ő maga és az általa összeállított, Magyarország vezető néptáncosaiból álló csapat is részt vett.

A betyárstatisztériát a Hagyaték Lovas Egyesület biztosította, akik hagyományőrzőként elsősorban az alföldi betyárvilág tradícióit elevenítik föl. Mellettük a lovakat, felszereléseket, kocsikat a Juhász Team és vezetője, Juhász László biztosította, aki többek között olyan hollywoodi kasszasikerekben vett részt kaszkadőr- és lovas részletekkel, illetve ló- és lovasképzéssel, mint a Robin Hood (2018), a Ben Hur (2016), a Rettenthetetlen, a Mennyei királyság vagy a Karib-tenger kalózai.

Amikor a film készült, Koltai Lajos azt kérte az alkotótól, hogy

érzelmekben és színekben olyan végtelen legyen a történet, mint amilyen a napfelkelte és a naplemente.

Ennek megfelelő lett az operatőri munka: erőteljesek a fények, gazdag a színvilág. Talán a képi megoldásoknak, a modern kameramozgásnak, az újszerű technikai lehetőségek használatának s bizonyára a dinamikus utómunkáknak is köszönhető, hogy a film az autentikus XIX. századi külsőségek dacára sem lett poros, avítt Petőfi-mese, hanem egy nagyon is korszerű – vagy inkább kortalan – szerelmi dráma született.

Érdemes elmondani, hogy Somossy Barbara Sose lesz vége című kisjátékfilmjének január 18-i díszbemutatóján, a Fonó Budai Zeneházban nyilvános kerekasztal-beszélgetésen szólalnak meg az alkotók, akik azonkívül, hogy elmesélik a forgatás közben átélt kalandokat, a munkát megelőző kutatás érdekességeit, természetesen az érdeklődők kérdéseire is válaszolnak.

A vetítés után pedig a Fonó Szerda táncházban mindjárt táncra is perdülhetnek a nézők, ha a film nyomán kedvet kaptak a betyáros csűrdöngölőhöz, ha kitáncolnák lelkükből a betyárélet tragédiáját.