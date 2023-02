A fordítások megjelenése komoly fegyvertény

Újabb két kiadvány jelent meg az MMA Kiadó Pars pro toto sorozatában. Most már magyar nyelven is olvashatjuk Boris Groys A művészet ereje című gyűjteményét, illetve Josef Pieper Szabad idő és kultusz címen megjelent gondolatébresztő művét. Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezetője a Pesti Vigadóban található Vígvarjú étterem különtermébe szervezett keddi beszélgetés előtt bemutatta a kiadványsorozatot. Kiemelte, hogy eddig tizenhárom kötet jelent meg a szóban forgó sorozatban, idén pedig újabb kettővel fog bővülni a lista.

Részben kortárs, részben huszadik századi, részben pedig klasszikus művek, filozófusok és esztéták írásai. Óriási hiánypótlást jelent ez a magyar szellemi életben

– hangsúlyozta Pécsi Györgyi. Hozzátette, hogy a kötetek fogadtatása jó, s több helyütt – például egyetemeken – egy-egy fordítás már a kötelező olvasmányok listáján is szerepel.

Falusi Márton irodalomtörténész Pálfalusi Zsolt filozófus, író, fordítóval beszélgetett A művészet ereje című könyv kapcsán, aki szerint az, hogy Boris Groys kötete magyarul is olvasható, nagyon fontos fegyverténye a magyar szellemi életnek, hiszen Groys az egyik legismertebb művészetfilozófus, művészetelméleti szakember, valamint számtalan műve hivatkozási alap. „Korunk egyik legjelentősebb művészetfilozófusa Boris Groys. Könyvében a szerző művészet és propaganda, az alkotás és a politika közötti izgalmas, nemegyszer meglepő összefüggések feltárására vállalkozik. Meglehetősen provokatív, szellemes stílusban megfogalmazott és gondolatgazdag tanulmányai olyan kérdésekkel szembesítenek bennünket, mint a terror vizualitása, a náci Németország művészetfelfogása vagy a múzeumi kurátorok munkájának értelme” – áll a könyv ajánlójában, ám a beszélgetés során konkrét példákat is hozott Pálfalusi Zsolt, a kötet fordítója Groys írásából. Kiemelte, hogy A művészet ereje tulajdonképpen egy esszégyűjtemény, benne például biopolitikai fejezettel – ami szerinte az egyik legerősebb rész – vagy éppen a kulturális reprezentáció és a politika kapcsolatáról szóló fejezettel.

Közérthetően és kifinomultan fogalmaz, ugyanakkor a nagy európai hagyomány teljes kiterjedésében kíván tájékozódni, s pontosan érvényesíteni akarja a klasszikus görög és keresztény filozófia igényeit

– áll az este során bemutatott második kötet Josef Pieper német filozófus Szabad idő és kultusz című könyve ajánlójában. A kiadványról Görföl Tibor teológussal, a Pécsi Tudományegyetem oktatójával Horkay Hörcher Ferenc beszélgetett. Hangsúlyozták, hogy a Szabad idő és kultúra nem esztétikai munka, mint a Groys-kötet, hanem sokkal inkább általános filozófiai írás. Pieper egyébként rendhagyó személyiség volt, sokat utazott, több helyre hívták előadni a világban – emelte ki Görföl Tibor.

– Josef Pieper középkori gyökerekből táplálkozik, ám ez senkiben ne keltsen gyanút, hiszen a középkori emberkép egyik fő sajátossága, hogy az emberi boldogságot próbálta értelmezni. Nagyon triviálisnak tűnik, de Szent Ágoston óta, sőt Arisztotelész óta a boldogság kérdése alapvető – mondta Görföl Tibor. Pieper szabad időről szóló könyve valójában annak a térnek a védelmében íródott, amelyben az embert nem emészti fel a munka, hanem valódi önmaga lehet, és kultúrát tud létrehozni. A kötetek az MMA könyvesboltjában és holnapján egyaránt kedvezményesen megvásárolhatók.

Borítókép: Falusi Márton irodalomtörténész Pálfalusi Zoltán filozófussal beszélget (Fotó: Kurucz Árpád)