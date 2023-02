Forró Bence hangsúlyozta, hogy az ajánló nem helyettesíti a VEB2023 alkalmazást, amelynek segítségével naprakész információkat, tematikus, személyre szabott programajánlókat és részletes keresőt találunk. Választhatunk naptár- vagy térképes megjelenítést, egyszerűen regisztrálhatunk, sőt jegyet is vásárolhatunk az eseményekre. Néhány veszprémi programot ismertetett először, köztük beszélt a Balaton+Retro-Reklám és Propaganda az ideális nyaralás szolgálatában című kiállításról. A kiállításon papírrégiségek segítségével mutatják be, hogyan csábították 1930 és 1988 között a Balatonhoz a pihenni vágyókat. A különleges tárgyi emlékek megmutatják, milyen csodákkal találkozhattak a nyaralók a Balaton partján. A Magtár földszintjét strandnak rendezték be, a sokak által még ma is használt kempingszékekkel, gumimatraccal, fém ételdobozzal és homokozóval. A Balaton partján játszódó filmek plakátjai között sétálva például a mai hatvanas korosztály nosztalgiával nézheti A kenguru című színes, zenés film hirdetésének dedikált példányait.

Izgalmas eseményekkel várja az érdeklődőket februárban aVEB2023



Balatonfüreden a magyar művészet kimagasló alakjának, Bak Imrének nyílt kiállítása a Vaszary Galériában Helyzetek – Művek 2004–2022 címmel. A tárlatot Bak Imrével szoros együttműködésben állították össze, így a kiállítás az utolsó, amelynek létrehozásában a művész személyesen közreműködhetett.



Az InterUrban projekt segítségével az egész világot hozzák el Veszprémbe: 25 várossal és általuk 25 országgal ismerkedhetünk meg. A részt vevő települések kéthetente egymást váltva hozzák el távoli földek dallamait, ízeit, alkotóit. A zenéé a főszerep, de mindegyik város hoz magával valamit, amire különösen büszke: a képzőművészettől a sportig vagy a gasztronómiáig szinte minden megtalálható az egész éves programsorozatban.



Február 23. és 26. között rendezik meg a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kiemelt irodalmi rendezvényét, a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivált, amelyen négy napon keresztül, 13 helyszínen és több mint száz programmal várják az irodalom szerelmeseit Veszprémben. A Holtszezon összművészeti fesztivál elsősorban az irodalomra, azon belül is azokra a határműfajokra helyezi a hangsúlyt, amelyeket sokan kedvelnek, de ritkán találkozhatunk velük kulturális eseményeken. A fesztivál

idén nemcsak hosszabb lett, de nemzetközi vizekre is evez, mert több neves nemzetközi alkotó is csatlakozik az eseményhez, akik között helyet kaptak olyan művészek, mint Leopold Maurer bécsi képregényrajzoló vagy Kira Poutanen finn ifjúságiregény-szerző. A különböző előadások mellett a fesztivál nagy hangsúlyt helyez a közönség bevonására is, éppen ezért számos workshop – képregénykészítés, krimiírás, dalszöveg-, kreatív írás, konceptuális grafikai, graffitiműhely, bábszínház – várja majd a látogatókat, illetve az idei fesztiválon lényegesen nagyobb szerepet kap az egyenlő esélyű hozzáférés. A következő sorokkal hívják a fesztiválra az érdeklődőket:

A Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivál a határterületekről, a feltörekvő előadókról és az alkotásról szól. Arról, hogy egy fantasy-regény, egy krimisorozat vagy a legújabb Pogány Induló dal is elvezethet Dosztojevszkijig vagy Tóth Krisztináig. És persze ez fordítva is igaz: Pilinszkyből kiindulva is megérkezhetünk egy Platon Karataev-dalszövegbe vagy éppen a saját versed egyik sorába

Borítókép: Sajtótájékoztatón ismertették a VEB 2023. februári eseményeit (Fotó: VEB2023)