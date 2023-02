A hallgatók számos filmes produkció forgatására is ellátogatnak, hiszen a felsőoktatási intézmény a legkiválóbb és jelenleg is aktív oktatókat invitálja a képzésre, akiket legtöbbször nem a tanteremben, hanem a terepen lehet utolérni. Így aztán a tudáshoz hatalmas élmény is társul.