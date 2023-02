Szent Margit és a domonkosok

A szervezők részben eddig még sehol be nem mutatott leletekkel gazdagítják a látogatók ismereteit egy olyan virtuális szigeti sétán, amelyet a kiállítás kurátora, Takács Ágoston régész, muzeológus vezet.

A november óta látható tárlat egyik szenzációját a XIV–XV. századi falképtöredékek adják, amelyek jórészt a múzeum 2018-ban elhunyt régésze, Kovács Eszter munkája nyomán kerültek napvilágra. A másik érdekes látnivaló az egykori királylány kolostori vezeklőöve, illetve báty­jának, V. István királynak a díszes halotti koronája, amely annak Margit-szigeti sírjából került elő.

Az 1943. november 19. óta hivatalosan is szentként tisztelt Margit emlékezete halála után is töretlen maradt, ám, mint azt Takács Ágoston elmondta, az egykor élt apáca ereklyéi kalandos utat jártak be a magyar történelem zivataros századaiban a később róla elnevezett Nyulak szigetétől a mai kiállításig. Margit életéről a Kecskeméti Rajzfilmstúdió nemrég készített egy rövid animációs filmet, ezt is ezen a kiállításon láthatja első ízben a közönség.

A Margit halálának 750. évfordulója alkalmából megnyílt tárlatot Takács úgy jellemezte, hogy azzal Szent Margit életét és hajdani kolostori életének helyszínét szerették volna bemutatni. Halála után ez vált Margit az első számú kultuszhelyévé, leginkább a domonkos rendnek köszönhetően.



Kétszáz éve ássák a Margit-szigeten a domonkos kolostor romjait, valójában erről sem volt még egy nagy összefoglaló kiállítás

– mondta a régész.

A már említett falképek darabjai mozaikszerűen mutatják az egykori festményeket, mindezek vízszintes tárlókban láthatók, ami jelképes is: az átépítések, de főleg az ásatások során a freskók a földre hullottak. A XIX. századi ásatások alkalmával tárták fel első ízben a falakat, de az ezek feltárásakor talált falfestések a levegőn kiszáradtak, leperegtek. A tatárjárás után alapított kolostor falai nyilvánvalóan már a korai időkben így voltak díszítve, de az építészeti tagozatok, ablakok, oszlopok is ki voltak festve. – Az újonnan előkerült töredékek alkotta képeket Margit valószínűleg nem láthatta, de arra utalnak, hogy ez egy gazdagon dekorált kolostor volt. A korabeli legendája is megemlíti, hogy festmények voltak a kolostorban, amelyeket Margit is megcsodált, imádkozott előttük, ez a napi életének része volt – fogalmazott Takács Ágoston.