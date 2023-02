Lángolóan élt, szeretett és gyűlölt

Innen Jászai Mari, a magányos díva sírjához mentünk. Szabó Viktor kiemelte, hogy már a kortárs kritikák is elragadtatással szóltak mesterien megformált Gertrudisáról, Évájáról vagy Antigonéjéről, de az sem volt titok, hogy szenvedélyesen gyűjtötte a férfiskalpokat. Említette a színésznő keserves gyerekkorát is, ami okozhatta, hogy olykor viharos kapcsolatokba kezdett, pedig csak a valódi, méltó társat szerette volna megtalálni.

Drámai, tragikus történetekkel is megismerkedhettünk: Konkoly-Thege Gyula és Dorothy Arents szomorú történetével, a Barcza-Rotter Béla és Tamásy Mária műkorcsolyázó házaspár tragikus sorsával. Léda sírjánál emlékeztünk Ady Endrére és arra, milyen is volt Ady és Léda „héja-násza”. Léda sírján Ady Az asszony jussa című verséből olvashatunk egy idézetet. Idegenvezetőnk arról beszéltMóricz Zsigmond sírjánál, miért ért tragikus véget Holics Jankával kötött házassága.

Szerelmi háromszög

Érdekes, kevésbé ismert történetet hallottunk Babits Mihály sírjánál Babits, Szabó Lőrinc és Török Sophie szerelmi háromszögéről. Laborfalvi Róza sírjánál Jókai Mórral közös életéről beszélt Szabó Viktor, majd Jókai sírjánál az író Róza halála után Nagy Bellával kötött kései házasságáról és ennek következményeiről. „A szerelemnek olyan nagyszerű, nemes érzelemnek kell lenni, mely olyan, mintha halál volna... és olyan, mintha föltámadás lenne...” Mikszáth Kálmán e gondolataival fejeződött be a vezetett sétánk. Hallottunk feleségével, Mauks Ilonával kötött házasságáról, hogy miért és hogyan vált el Mikszáth tőle, hogy aztán sírig tartó hűségben újra egybekeljenek. Az ő kapcsolatukat látva is levonhatjuk a következtetést: ha két embert valódi, mély érzések kötnek össze, senki nem választhatja szét őket. Akkor sem, ha minden ellenük szól, és a józan ész is azt diktálná, engedjék el egymás kezét. A séta sikerét jelezte, hogy délelőtt és délután is indítottak egy-egy csoportot, hiszen a híres szerelmespárok történetei mindig vonzók.

Borítókép: Szabó Viktor (Forrás: Nöri)