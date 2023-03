A József Attila Színházban A Karamazov testvérek a pusztító eszmékről szól

Minden színész két szerepet játszik

Hargitai Iván úgy vitte színre Dosztojevszkij művét, hogy Dimitrij kivételével mindenki két szerepet játszik, ráadásul az sem mindegy, kinek mi a másik szerepe. Lábodi Ádám alakítja Ivánt a mai korban is jól ismert kettős mércében gondolkodó, zavart emberként. Ő az igazi bűnös, mert a valóságtól elrugaszkodott, embertelen ideológiája révén – ami nem kicsit hasonlatos a kommunisták szélsőbaloldali ideológiájához – közvetve gyilkosságra készteti Szmergyakovot, a fogyatékos testvért. Vagyis felbujtó. Épp ezért is stílusos megoldás, hogy ő játssza a színdarabbéli ördögöt is. Horváth Sebestyén Balázs egyrészt a már említett Szmergyakov, másrészt a törvény őreként működő ügyész, ez is két véglet, bár mindkettőben megfontoltan hozza a figurát.

Életünk problémáira nem az erőszak a megoldás

Az egyetlen jóravaló testvért, Aljosát Fekete Gábor játssza szelíden, hogy aztán erkölcstelen lengyel csábítóként is viszontláthassuk. Ahogy Kulcsár Viktória egyszerre az erkölcstelen, de jószívű Grúsa és az erkölcsös, de szívtelenné váló Kátya. Remek rendezői megoldás, hogy a két női szerep révén jól látható, mennyire nem működik a csak a saját önző érdekei mentén gondolkodó női létértelmezés. Maszlag Bálint is hitelesen kanyarítja a színpadra Kolját, hogy aztán inkvizítorként ítélkezzen Molnár André Lukács Jézusa felett, aki Iljusaként is helyt áll a színpadon. Jó megoldása a József Attila Színház előadásának, hogy fiatalok révén jelenik meg a Jézust megidéző történet, ami sok mindenre magyarázatot ad. De Hargitai Iván rendezésének igazi üzenete az, hogy nemcsak az a bűnös, aki konkrétan gyilkol, hanem mindenki, aki gondol arra, hogy életünk problémáira az erőszak lenne a legmegfelelőbb megoldás.

Borítókép: jelenet a színdarabból (Fotó: Kállai-Tóth Anett / József Attila Színház)