Cél a kulturális élet gazdagítása

A regionális építkezésről és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) működését érintő további napirendi pontokról csütörtök délelőtti sajtóeseményen számolt be Vashegyi György, az MMA elnöke, Kiss János alelnök és Richly Gábor főtitkár. A program házigazdája Gózon Ákos, az Akadémia kommunikációs főosztályának vezetője volt.

Stratégiai együttműködés a Magyar Tudományos Akadémiával

A magyar tudomány és művészet jeles alkotói közül eddig is sokan képviselték a kultúra egységének az eszméjét. E két terület a Magyar Művészeti Akadémia életében mindig is elválaszthatatlan volt, s ezt az egységet fejezi ki az akadémia azon törekvése, hogy aktívabban jelen legyen a regionális kulturális-tudományos központokban.

2017 vége óta vagyok az MMA elnöke, és már a megválasztásom előtt is éveken keresztül kerestük annak a módját, hogy miként tudnánk a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységét kiterjeszteni az egész országra

– hangsúlyozta a sajtótalálkozón Vashegyi György elnök. Mint mondta, az utolsó egy-másfél évben felgyorsultak az események, s végül a 2022. őszi közgyűlésen már döntöttek is a hét regionális munkacsoport létrehozásáról, ám ennek jelentős anyagi vonzatai voltak. Ezt követően, 2022 decemberében stratégiai jelentőségű megállapodást kötött az MMA és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

Vashegyi György a következőképpen szólt e fontos állomásról: – Különösen nagy öröm számunkra, hogy a két alkotmányos köztestület – Magyarország tudományért felelős alkotmányos köztestülete és a művészetért felelős alkotmányos köztestülete –, az MTA és az MMA egymásra talált, s szövetségesei tudtunk lenni egymásnak a fontos ügy érdekében.

2022 decembere és 2023 márciusa között minden tervezett régiós központ sikeresen megalakult Győr, Miskolc, Kecskemét, Veszprém, Szeged, Debrecen, majd Pécs városában. Az együttműködésnek köszönhetően öt városban az MTA területi bizottságai székházaiban fognak működni MMA régiós központokhoz kapcsolódó irodák, illetve kulturális műhelyek. Az MTA és MMA közös célja a kiemelkedő hazai és egyetemes magyar tudományos és művészeti eredmények megszületésének elősegítése, széles körű megismertetése, valamint a kulturális élet gazdagítása.

Terveik között szerepel továbbá az MMA kilenc tagozata és az MTA által szervezett közös programok és egyéb kezdeményezések ösztönzése és támogatása is. A regionális munkacsoportoknak akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagjai is vannak, akik önkéntes alapon, térítésmentesen végzik munkájukat – amit nemcsak Vashegyi György, de Kiss János alelnök és Richly Gábor főtitkár is kiemelt a beszélgetés során.

A munkacsoportba mind a kilenc tagozat képviseli magát, sőt a jövőbeli tervek is figyelemre méltók, hiszen a tervek szerint a munkacsoportok tagjai kapcsolatba lépnek majd helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, valamint határon túli és külföldi művészekkel, szakemberekkel is.

A munkacsoportok vezetői a regionális elnökök, akik között vannak országosan ismert és népszerű művészek és olyanok is, akiknek ismertsége mellett a helyi tevékenysége évtizedek óta meghatározó az adott régióban.

A győri regionális munkacsoport vezetését Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, az MMA rendes tagja vállalta el. A miskolci elnök Bodonyi Csaba Ybl Miklós- és Széchenyi-díjas építész, az MMA rendes tagja lett. Kecskeméten Cseke Pétert, Jászai Mari-díjas színművészt, rendezőt, érdemes művészt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatóját, az MMA rendes tagját választották a regionális munkacsoport vezetőjévé. A veszprémi elnöki tisztségét pedig Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, az MMA rendes tagja viseli. Szegeden Vesmás Péter Ybl Miklós-díjas építész, az MMA rendes tagja fog munkacsoport vezetőként tevékenykedni. A debreceni regionális munkacsoport vezetését Vetró Mihály népművész, tanár, az MMA levelező tagja látja el. Pécsett Dévényi Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Ybl Miklós-díjas építész, az MMA rendes tagja felel a regionális munkacsoport működéséért.

Változások a köztestületi létszámban és jelentés a művészeti pályázatokról

Szó esett még az MMA köztestületének akadémikus tagokkal történő bővüléséről. Vashegyi György kiemelte, hogy a korábbi 300-hoz képest várhatóan 365 főre emelkedik a köztestületi létszám. Erről a 2023. májusi közgyűlés fog dönteni. Ennek egyik útja, hogy a Nemzet Művésze díj kitüntetettjei meghívást kaptak az MMA rendes tagságára.

Ezenkívül a vezetők beszámoltak az MMA művészeti ösztöndíjpályázatáról és további forrásokról. Kiemelték, hogy bár az idei év gazdaságilag a korábbiaknál is nehezebb terhet ró a teljes magyar társadalomra, a Magyar Művészeti Akadémia idén is meghirdeti pályázatait.

Nemrég 180 millió forint összegben nyílt pályázatot hirdetett az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A pályázat célja a korábbi évekhez hasonlóan, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. január 1–december 31. között megvalósuló, a pályázati kiírásban leírt tevékenysége gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat benyújtásának határideje 2023. április 24.

Immár hatodik alkalommal hirdették meg az MMA művészeti és művészetelméleti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát, amelynek száz kedvezményezettje három évre szóló, havi bruttó kétszázezer forint összegű művészeti ösztöndíjban részesül.

Idén 1264 pályázat érkezett, amely tizenkétszeres túljelentkezést jelent – számolt be az elnök.

Az akadémia az MMA-ösztöndíjasokat és a folyamatosan bővülő alumni tagokat is igyekszik bevonni a regionális munkába is.

Borítókép: Beszélgetés az MMA regionális munkacsoportjairól (Fotó: Walter Péter)