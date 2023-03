Ünnepi programmal várja látogatóit a szentendrei skanzen március 15-én: huszártábor, lovas díszbemutatók és verbuválás színesíti az eseményt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén. A múzeum területét ezen a napon a Hagyaték Lovas Egyesület huszárai népesítik be, akik ügyességi játékokkal, bemutatókkal, huszárkiképzéssel hozzák közel a látogatókhoz a huszárok mindennapjait, és mutatják be katonai képességeit, viseletét, fegyvereit. Az érdeklődők megismerkedhetnek a március 15-i ifjak történetével, emellett kézműves-foglalkozásokat is tartanak, ahol a látogatók elkészíthetik az 1848-as viseletek kellékeit. Megkóstolhatják az erdélyi konyha népszerű eledelét, a puliszkát, de terítékre kerül Petőfi Sándor egyik kedvence, a töpörtyűs pogácsa is. Az ünnep alkalmából megkoszorúzzák a skanzenben az Erdély épületegyüttes 1848-as honvéd emlékművét.

Zenés huszárok vonulnak fel március 15-én. Fotó: Várkert Bazár

A Petőfi Irodalmi Múzeum március 15-én rendezett programjai a legkülönfélébb módon közelítik meg a nemzeti ünnepet és Petőfi Sándor emlékezetét. A fiatalabbakat interaktív sétával, újrahasznosított anyagok kézműves foglalkozásával, Mémworkshoppal, a felnőtteket palota körüli sétával, improvizációs színházzal, komolyzenei koncerttel, különleges tárlatvezetésekkel, Petőfi szellemét megidéző kerekasztal-beszélgetéssel és az Ad Libitum zenekar koncertjével várják délelőtt 10 órától egészen estig. Megemlékezést és koszorúzást tartanak a Petőfi-szobornál, ahol szakmai írószervezetek is elhelyezik koszorúikat. A múzeum kiállításai és a programok ezen a napon ingyenesen látogathatók, azonban egyes eseményeken előzetes regisztrációval tudnak részt venni.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) egész napos eseménysorozattal készül március 15-én, a nyílt napon a látogatók megtekinthetik többek között az Esszencia című állandó kiállítást is, amelynek egyik hangsúlyos része a Vershaza-terem, ahol a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal autográf kézirataival, a nemzeti könyvtár gyűjteményének kivételesen értékes darabjaival találkozhatnak. A kiállítás a magyar nemzeti azonosságtudat három ikonikus alkotásának nemesmásolata mellett a versek eredeti kéziratát, legfontosabb kiadásait, illetve azok történetét, utóéletét is bemutatja, a tárlathoz kapcsolódva pedig az OSZK Digitális Bölcsészeti Központja (DBK) elkészítette a művek digitális szövegkiadásait is. A DBK honlapján, a dHUpla – Digitális Bölcsészeti Platformon láthatók és meghallgathatók a három vers legkorábbi fogalmazványai, kéziratok, első nyomtatásban megjelent kiadások, valamint a Himnusz megzenésítésére készült pályaművek eredeti kottái és hanganyagai is. A látogatók a nyílt napon a kiállítás mellett megismerhetik a könyvtár raktárát, kultúrtörténeti érdekességeket hallhatnak az épületbejáráson, külön gyűjteményi vezetéseken vehetnek részt, kipróbálhatják a muzeális dokumentumok digitalizálását, kézműveskedhetnek, valamint óriáskirakókkal is játszhatnak.

Március 15-én ingyenes programokat kínálnak a kulturális intézmények

Katona József Bánk bán című drámájának színházi premierjét 1848 tavaszán elsöpörte a forradalom kitörése, ennek emlékére a Nemzeti Filmintézet levetíti Káel Csaba nagyszabású, digitálisan felújított operafilmjét március 15-én 17 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A film szereplőgárdája kimagasló, a főbb szerepeket nemzetközi hírű magyar énekesek tolmácsolják: Kiss-B. Atilla (Bánk bán), Marton Éva (Gertrúd), Rost Andrea (Melinda), Gulyás Dénes (Ottó), Kováts Kolos (II. Endre), Miller Lajos (Tiborc), Sólyom Nagy Sándor (Petur bán).

A Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) március 15-én 14 órától 1848–49 emlékezete címmel tart sétát a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen. Az ünnepnapon szabadon látogathatók a sírkert legnagyobb sírépítményei, így bárki betekinthet a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-mauzóleumba. A Nöri történész-idegenvezetője által tartott tematikus sétán a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Fiumei úti sírkert honlapján, a Sírkerti séták menüpontban lehet.