Kezdjük az erényekkel! És kezdjük azzal, hogy színházban ritkán látni sci-fit. A kedvelt zsáner meghódította a regényeket, a filmeket, a képregényeket, de még talán a kiállítótermeket is, úgy, hogy közben alig-alig kopogtatott be a színházakba. Hát most megérkezett s mindjárt a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán kapott helyet. A disztópikus darabot Valerij Fokin, Kirill Fokin apja rendezésében láthatjuk. Fokin nem először s nem is rutin nélkül állítja színpadra a művet. A szentpétervári Alekszandrinszkij Színház vezetője komoly színházi szakembernek számít, ráadásul otthonosan mozog az olyan különös, fikciós művek megformálásában, mint amilyen a Rex. Korábban például színre vitte a Svejk.Visszatérés című – a MITEM közönsége által is látott – előadást, majd 2019-ben a Sztálin születése című darabot állította színpadra, a közelmúltban pedig filmet forgatott Petropolisz címmel. A rendező szerint van összefüggés az említett munkái között.

Valerij Fokin, az üvegkalickába zárt főtitkár, a Rex rendezője

Ezek mind arról szólnak, hogy a világunk a megsemmisülés határán mozog. A katasztrófa előérzete lengte át ezeket a műveket, és sajnos mindaz, amit éreztünk, bekövetkezett. Olyan katasztrofális eseményeknek vagyunk tanúi, amikor az ember nem több ágyútölteléknél. Akár egyik, akár másik oldalról, a tragédia jele, ha az embert olyan anyaggá silányítják, ami a politikai ambí­ciók oltárán feláldozható

– fogalmazott egy nyilatkozatában az orosz rendező, s ezzel erős aktualitást adott műveinek.

Hogy jó-e, ha egy rendezés ilyen nagy ívű fejest ugrik a hétköznapok mocsarába, azt ki-ki ítélje meg maga. Sokan szeretnek lubickolni az efféle odamondogatásban, mások inkább kínosnak érzik az ilyesmit, de a Rexnek nem ez a baja. Ám mielőtt a problémás elemeket megnéznénk, hadd mondjam el, a rendező elképesztő látványvilágot alkotott: szinte az egész történet egy sejtelmes fényekkel megvilágított üvegkalickában játszódik, pontosabban Horváth Lajos Ottó, a főszereplő játszik mindvégig az üvegdobozban, úgy, hogy csak a végén döbbenünk rá, ki sem lépett a kétszer két méteres vitrinből, úgy vitte el szinte teljesen egyedül a darabot. Persze fel-felbukkannak mások is a színpadon, így egy robot, amely, mint valami posztapokaliptikus R2D2, kiszolgálja főhősünket; szerelmek és elvesztett, pontosabban a nagy ügy érdekében feláldozott gyermekek, barátból lett ellenfél, egyszóval alakok a múltból; ünneplő tömegek, katonák, hivatalban lévő világállamfő… Egyszóval alakok a jelenből. De valójában mindenki mellékszereplő a saját múzeumában élő, lemondott ENSZ-főtitkárt megszemélyesítő és kiválóan játszó Horváth Lajos Ottó mellett. És ezzel el is érkeztünk a problémásabb részekhez.