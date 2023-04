A Dunán debütál a Toldi egész estés változata

Arany János elbeszélő költeményének hőse, Toldi visszatér a képernyőre. Az MTVA felhívására és támogatásával a Kecskemétfilm stúdiójában készült 12 részes animációs sorozatot 2021 őszén láthatták a Duna nézői, húsvétvasárnap pedig a festői szépségű mozifilmet is a csatorna tűzi elsőként műsorára. Az MTVA támogatásával megvalósult film a Magyar népmesék című sorozatot is jegyző Kecskemétfilm stúdiójában készült. A figuraterveket és a forgatókönyvet Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikus készítette, aki a film rendezője is Csákovics Lajossal.

Toldi Fotó: Kecskemétfilm

A Toldi Miklós története egy felnövéstörténet is egyben

Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy nagy erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Az animációs filmben nemcsak az ármánykodó bátyjával való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait láthatják, de megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. A nézők együtt barangolhatnak Toldival – többek között – a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.