Könyv jelent meg a magyar filmfesztiválokról

A Filmfesztiválkörkép - A magyar filmfesztiválok működése és lehetőségei 2011-2020 között című kötet hiánypótló munka, amely a 2021-es I. Savaria Konferencia szakmai anyagaira támaszkodik. A szakmai rendezvényt a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA-MMKI) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME) összefogva a Savaria Filmalapítvánnyal szervezte. A kötet az MMA MMKI gondozásában, a MOME, a FilmHungary és a Savaria Filmszemle szakmai támogatásával jelenik meg. A kötet szerkesztője Dr. Kollarik Tamás PhD.

Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója (Fotó: Teknős Miklós)

Az I. Savaria Konferencián a Kárpát-medence magyar szervezésű filmfesztiváljai mutatkoztak be, azzal a kimondott céllal, hogy az előkészítésben és a megvalósításban dolgozó meghatározó szakemberek megismerjék egymást. A konferencia nyitóelőadását Kollarik Tamás a konferencia elnöke tartotta, ami Vincze Zsuzsanna és Kollarik Tamás közös kutatásának bemutatásával indult. Annak érdekében, hogy a magyar filmfesztiválok helyzetét feltérképezzék, 2020. februárjában egy 32 kérdést tartalmazó kérdőívet állítottak össze, amit a jelenleg is működő filmfesztiváloknak küldtek meg, önkéntes adatszolgáltatásra kérve őket. Az adatszolgáltatást a fesztiválok háromnegyede teljesítette, az így kapott adatokból, valamint internetes felületekről, szakmai, támogató szervezetektől kapott információk alapján állt össze a nyitóelőadás és ezek alapján kezdhették meg a szervezők a konferencia megszervezését.

A konferencia Kollarik Tamás producer, jogász, egyetemi oktató, filmes szakember moderálásával és nyitó előadásával indult, majd Bíró Tibor igazgató a CINEFEST Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról beszélt, Paszternák Ádám ügyvezető a Kreatív Európa Iroda Média Alprogramjáról, míg Bartók Csaba a felvidéki képírók helyzetét mutatta be.

Demeter Éva fesztiváligazgató az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál történetét ismertette. Buglya Zsófia az Uránia Nemzeti Filmszínház programigazgatója az Uránia és az Urániák történetéről tartott előadást, Tolnai Szabolcs filmrendezőtől a Vajdasági magyar filmszemlékről hangzott el kiváló ismertető, Lovass Tibor alapító- szervező a Göcsej- és a Savaria filmszemlék küldetéséről, szerepéről történetéről beszélt, Zágoni Bálint rendező, forgatókönyvírótól az erdélyi magyar filmszemle a Filmtettfeszt 20 évét mutatta be a konferencia résztvevőinek. Mikulás Ferenc igazgató a Kecskeméti Animációs Fesztivál hozta el az érdeklődőknek, míg Fülöp József a MOME rektora az animációs műfajról és közönségéről beszélt.

A megjelent kötetben a Konferencián felszólalók mellett Szosznyák Dominika, a MOME Anim fesztiváloztatásért felelős szakembere jelentkezett tanulmánnyal az animációs fesztiválok szerepéről.

Az elmúlt fél évtizedben a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, Kollarik Tamás filmes szakember koordinálásával hiánypótló kutatásokat végzett és unikális filmes könyveket jelentetett meg, amelyek nemcsak a mozgókép szektorban dolgozó szakemberek könyvtárának kötelező kötetei lettek, de egytől-egyig bekerültek az egyetemi oktatásba is. A Fudamenta profunda sorozatban a Mozgókép és paragrafusok, az Animációs körkép és a Film és jog, vagy a Documenta Artis sorozatban a Magyar producerek I., a Magyar forgatókönyvírók I. és a Magyar animációs alkotók I. címen megjelent könyveket nemcsak a szerző-szerkesztő Kollarik személye és munkája köti össze, hanem az is, hogy a legelismertebb kortárs szakemberek és szektorális szereplők szerzői vagy alanyai a köteteknek. Ez a munka a Filmfesztiválkörképpel folytatódik, és az idei Kecskeméti Animációs Fesztiválon Kollarik szerkesztésében a Magyar animációs alkotók II. kötetnek bemutatóját is várhatjuk.

Borítókép: Takó Sándor, Kollarik Tamás, Mikulás Ferenc és Lovass Tibor (Fotó: Teknős Miklós)