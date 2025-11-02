Húszéves magyar tehetség nyert zongoraversenyt Marokkóban

A háromfordulós verseny online előválogatóját követően 27 zongorista kapott meghívást a legmagasabb kategóriába, amelynek felső korhatára 32 év volt. A döntőbe tízen jutottak. Szaniszló Attila – aki idén Junior Prima díjat kapott a magyar zeneművészet kategóriában – kifinomult technikájával, mély zenei érzékenységével és magával ragadó előadói személyiségével hódította meg a Natalia Trull orosz zongoraművész által vezetett nyolctagú nemzetközi zsűrit. A második díjat a francia Virgile Roche-nak, a harmadikat a dél-koreai Lee Shinyoungnak ítélték oda.

Szaniszló Attila rangos zongoraversenyen lett első helyezett Fotó: MVM Zrt.

Szaniszló Attila lenyűgözte a zongoraverseny zsűrijét

Hatalmas megtiszteltetés volt egy ilyen erős mezőnyben játszani. A zene számomra mindig a lélek legőszintébb nyelve volt. Amikor a színpadon vagyok, nem versenyezni szeretnék, hanem átadni valamit abból, ami bennem van. Ez a díj elsősorban a mestereimnek és mindazoknak szól, akik hittek bennem az első pillanattól

– fogalmazott Szaniszló Attila.

A zsűriben Natalia Trull mellett Gulsin Onay, Ghizlane Hamadi, Adriano Jordao, Michel Bourdoncle, Marouan Benabdallah, Maria Dolores Gaitan és Nour Ayadi foglalt helyet.