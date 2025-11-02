Húszéves magyar tehetség nyert zongoraversenyt Marokkóban

A háromfordulós verseny online előválogatóját követően 27 zongorista kapott meghívást a legmagasabb kategóriába, amelynek felső korhatára 32 év volt. A döntőbe tízen jutottak. Szaniszló Attila – aki idén Junior Prima díjat kapott a magyar zeneművészet kategóriában – kifinomult technikájával, mély zenei érzékenységével és magával ragadó előadói személyiségével hódította meg a Natalia Trull orosz zongoraművész által vezetett nyolctagú nemzetközi zsűrit. A második díjat a francia Virgile Roche-nak, a harmadikat a dél-koreai Lee Shinyoungnak ítélték oda.
Szaniszló Attila lenyűgözte a zongoraverseny zsűrijét
Hatalmas megtiszteltetés volt egy ilyen erős mezőnyben játszani. A zene számomra mindig a lélek legőszintébb nyelve volt. Amikor a színpadon vagyok, nem versenyezni szeretnék, hanem átadni valamit abból, ami bennem van. Ez a díj elsősorban a mestereimnek és mindazoknak szól, akik hittek bennem az első pillanattól
– fogalmazott Szaniszló Attila.
A zsűriben Natalia Trull mellett Gulsin Onay, Ghizlane Hamadi, Adriano Jordao, Michel Bourdoncle, Marouan Benabdallah, Maria Dolores Gaitan és Nour Ayadi foglalt helyet.
Erdélytől a Zeneakadémiáig
Szaniszló Attila 2005-ben született Karcagon, gyermekéveit Erdélyben, Székelykeresztúron töltötte. Ötéves korában kezdett zongorázni, első tanára Simó Margit volt, majd Marosvásárhelyen három éven át Lakó Juditnál folytatta tanulmányait. 2019-ben, 13 éves korától a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzője diákja lett, itt Eckhardt Gábor és Hargitai Imre volt a tanára. Tavaly nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, így immár hetedik éve az akadémia hallgatója. Jelenleg a zongora tanszéken folytatja tanulmányait Farkas Gábor és Dráfi Kálmán irányításával. Számos díjat kapott már, 2022-ben Kocsis Zoltán-különdíjjal ismerték el, abban az évben az olaszországi Gaviban az Oltregiogo zongoraversenyen első, a római Danubia Talents Liszt Nemzetközi Versenyen második díjat nyert. Tavaly az 5. Liszt Ferenc Nemzetközi Ifjúsági Zongoraversenyen ért el első helyezést a 19–26 éves korosztályban. Számos hazai és nemzetközi mesterkurzuson vett részt, ahol kiváló mesterektől sajátíthatott el új technikákat és interpretációs megközelítéseket.