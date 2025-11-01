VerdiHalottak napjaoperaházgyászmiseelőadásRequiem

Verdi Requiemjét ismét szcenírozott formában láthatjuk

Két alkalommal, november 2-án és 4-én újra szcenírozott formában tekintheti meg a közönség Verdi Requiemjét a Magyar Állami Operaházban. Az intézmény mintegy százéves hagyománya, hogy halottak napján a mulandóságról való megemlékezéshez Verdi Requiemjét hívja segítségül, ez az utóbbi évtizedekben a november 4-i nemzeti gyásznap megemlékezésével párosult. A gyászmisét tavaly óta szcenírozott formában, Tulassay Ádám rendezésében tűzi műsorára az Operaház. Idén Ádám Zsuzsanna, Gál Erika, Kovácsházi István és Gosh Sargsyan alakítja a főszerepeket, az Opera zenekarát és énekkarát Jirí Habart dirigálja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 17:41
Jelenet Verdi Requiem című szcenírozott előadásából Fotó: Berecz Valter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Opera egyházi köntösben” – Hans von Bülow karmester eredetileg negatív kritikának szánt megjegyzése jól illusztrálja azt az elterjedt nézetet, hogy Verdi Requiemje, bár a katolikus liturgiából kölcsönzi szerkezetét és szövegét, nem annyira vallásos tartalmat hordoz, mint inkább a gyásszal összefüggő egyetemes érzelmek, a fájdalom, a veszteségből fakadó szomorúság és düh, a végítélettől való félelem és a béke iránti remény kifejezésére törekszik színpadra kívánkozó, drámai eszközökkel.

Requiem
Verdi Requiemjét két alkalommal tűzi műsorra a Magyar Állami Operaház. Fotó: Berecz Valter

Verdi Requiemje visszatér

Tulassay Ádám rendező színrevitelében Verdi művének tételei különböző érzelmi töltetű, egymáshoz lazán kapcsolódó pillanatok soraként elevenednek meg, amelyeket a szoprán – az előadásban most debütáló Ádám Zsuzsanna – szemszögéből követünk nyomon, vagyis ahogy ő képzeli az apokalipszist, a halál napját.

Partnerei az esten Kovácsházi István, valamint a produkcióban ugyancsak most bemutatkozó Gál Erika és az örmény Gosh Sargsyan, aki a napokban a Georg Solti Akadémián is komoly elismerést kapott az operaházi közönségtől.

Az előadásban kettős szereposztásban szólót táncol a Magyar Nemzeti Balett két művésze, Gyarmati Zsófia és Papp Zsuzsanna.

A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Jirí Habart, a fiatal cseh karmesternemzedék kiemelkedő alakja dirigálja, aki a 2023-as debreceni Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny díjazottjaként nyerte el fellépési lehetőségét.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu