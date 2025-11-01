Verdi Requiemjét ismét szcenírozott formában láthatjuk

„Opera egyházi köntösben” – Hans von Bülow karmester eredetileg negatív kritikának szánt megjegyzése jól illusztrálja azt az elterjedt nézetet, hogy Verdi Requiemje, bár a katolikus liturgiából kölcsönzi szerkezetét és szövegét, nem annyira vallásos tartalmat hordoz, mint inkább a gyásszal összefüggő egyetemes érzelmek, a fájdalom, a veszteségből fakadó szomorúság és düh, a végítélettől való félelem és a béke iránti remény kifejezésére törekszik színpadra kívánkozó, drámai eszközökkel.

Verdi Requiemjét két alkalommal tűzi műsorra a Magyar Állami Operaház. Fotó: Berecz Valter

Verdi Requiemje visszatér

Tulassay Ádám rendező színrevitelében Verdi művének tételei különböző érzelmi töltetű, egymáshoz lazán kapcsolódó pillanatok soraként elevenednek meg, amelyeket a szoprán – az előadásban most debütáló Ádám Zsuzsanna – szemszögéből követünk nyomon, vagyis ahogy ő képzeli az apokalipszist, a halál napját.

Partnerei az esten Kovácsházi István, valamint a produkcióban ugyancsak most bemutatkozó Gál Erika és az örmény Gosh Sargsyan, aki a napokban a Georg Solti Akadémián is komoly elismerést kapott az operaházi közönségtől.

Az előadásban kettős szereposztásban szólót táncol a Magyar Nemzeti Balett két művésze, Gyarmati Zsófia és Papp Zsuzsanna.

A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Jirí Habart, a fiatal cseh karmesternemzedék kiemelkedő alakja dirigálja, aki a 2023-as debreceni Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny díjazottjaként nyerte el fellépési lehetőségét.