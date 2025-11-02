A liberális elit tagjai között zajló erotikus megszállottságról szól ez a film

Michel Franco és Jessica Chastain a 2023-as Emlékeink után ismét együtt dolgoztak, az Ábrándok című film világpremierje a 75. Berlinale versenyprogramjában volt.

Jessica Chastain új filmje decemberben érkezik a magyar mozikba Fotó: Mafab.hu

Jessica Chastain szíveket tör össze új filmjében

A történetben Fernando egy fiatal balett-táncos Mexikóból, aki világhírről és az amerikai életről álmodozik. Szerelme, Jennifer (Jessica Chastain) egy nagyvilági nő, aki szívesen jótékonykodik. Abban a hitben, hogy a nő támogatni fogja, a férfi mindent hátrahagy, és átkel a mexikói határon, ahol hajszál híján életét veszti. Fernando érkezése azonban felborítja Jennifer gondosan berendezett életét. A nő bármit megtesz, hogy megvédje közös jövőjüket – és azt az életet, amit felépített magának.

A The Guardian szerzője szerint Michel Franco

egy dermesztő, heves és mélyen pesszimista történettel tér vissza, amely az Egyesült Államok liberális elitjének tagjai között zajló erotikus megszállottságról szól, akik a művészetek támogatásával próbálják tisztára mosni és megváltani bűneiket. Az eredmény egy hipnotikus alkotás, amely lassan, de elkerülhetetlenül sodorja a nézőt egy rendkívül nyomasztó és erőszakos végkifejlet felé.

Jessica Chastain ugyan az Emlékeinkben is remekelt, de itt vitathatatlanul jobban játszik, egy manipulatív nőt alakít, akinek Fernando iránti szenvedélye őszinte, fizikailag féktelen, és valószínűleg mélyebb érzelmi szinten is igaz, bár bizonyos korlátok között. Érthető, miért akart a színésznő újra Francóval dolgozni

– írja a The Hollywood Reporter szerzője.

Michel Franco mexikói filmrendezőre 2012-ben figyelt fel a világ, amikor After Lucia (Después de Lucía) című második nagyjátékfilmje elnyerte az Un Certain Regard díját a cannes-i filmfesztiválon. Azóta olyan filmeket készített, mint a Through the Eyes, a Chronic, az April lánya, az Új világrend, a Sundown és az Emlékeink.

Új filmje, az amerikai–mexikói koprodukcióban készült Ábrándok főszerepében Jessica Chastain, Isaac Hernández és Rupert Friend látható.