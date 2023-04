Táncosok a virtuális térben

Az innováció nem csak divatos hívószó az Applications of Virtual Reality in Arts című projektben, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) és a Debreceni Egyetem Informatikai Kara egyedülálló kutatásban működött közre. A felmérésben a Debreceni Egyetem munkatársai mellett részt vett Michael Kropf koreográfus, balettmester, az InterEuropa Balett igazgatója, Bóbis László koreográfus, táncoktató, előadó, az IDO szervezet kétszeres világ- és Európa-bajnok sztepptáncosa, a WRRC világbajnoki ezüstérmes Lindy Hop táncosa, Bíró Emese balettművész, Minea Kropf táncművész, tánctanár, valamint Bólya Anna Mária tánckutató, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára és egyben a projekt vezetője is.



Táncművészek és kutatók dolgoznak együtt a projektben (Fotó: unideb.hu)

A tudományos munka során balett, modern tánc, Lindy Hop, sztepp műfajokban a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központjában elérhető úgynevezett motion capture eszköz segítségével végezték el a vizsgálatokat. A hat darab infrakamerával felszerelt modern eszköz a táncosokra rögzített markerek mozgásának érzékelésével olyan képeket alkotott, amelyek háromdimenziós térben tanulmányozhatók.

Az eredményeket a következő időszakban részletesen kiértékelik és a táncoktatásban használhatják, az oktatók a virtuális technológia segítségével taníthatják majd a táncosokat.

A kutatást a motion capture eszköz segítségével végzik a szakemberek (Fotó: unideb.hu)

Kísérleti jelleggel azt vizsgáltuk, hogy az ultramodern technológiák hogyan alkalmazhatók a táncoktatásban. Az alapötlet az volt, hogy néhány, amatőr táncműfajban is használható gyakorlatot és néhány profi mozdulatsort rögzítünk annak érdekében, hogy elemezni lehessen a mozgást, az intenzitásokat, megfigyelve azt, hogy a különböző táncosok hogyan és milyen sebességgel mozognak, milyen erővel nyomják egyes mozdulatoknál a talajt, hogyan használják a testrészeket. Ezek szimmetrikusságát is külön lehet majd elemezni. Arra figyeltünk, hogy a programban részt vevő táncosok milyen hatékonysággal tudták elsajátítani az új mozgásformákat

– nyilatkozta a hirek.unideb.hu-nak Gilányi Attila, a DE Informatikai Kar Információ Technológia Tanszékének egyetemi docense.

Borítókép: Applications of Virtual Reality in Arts című projekt (Fotó: unideb.hu)