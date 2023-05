Júliusig tart hazánkban a 10. színházi olimpia, amelyre nemzetközileg elismert külföldi vendégtársulatok sokasága látogat Magyarországra. A Szegedi Kortárs Balett is csatlakozott a legrangosabb nemzetközi színházi fesztiválhoz, és meghívásuknak köszönhetően egy prominens olasz balett-társulat lép színpadra május 18-án a Szegedi Nemzeti Színházban.

Az előadás koreográfiája és zenei anyaga is izgalmas (Fotó: Szegedi Kortárs Balett)

A színházi olimpia kiváló lehetőséget adott arra, hogy tőlünk szokatlan tevékenységet is folytassunk. Hiszen nem gyakran tudunk meghívni Szegedre külföldi társulatokat. Egyrészt mert önerőből nincs meg ehhez az anyagi forrásunk. Másrészt a város nem tart táncfesztiválokat, mint például Pécs, Veszprém vagy Győr, de reméljük, hogy a későbbiekben lehetőség lesz majd erre. Tavaly kísérleteztünk az Imre Zoltán Táncfesztivállal, bízunk benne, hogy meg tud honosodni a program

– mondta Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója.



Az MM Contemporary Dance Company vezető koreográfusa Enrico Morelli, aki számtalan feledhetetlen előadásélménnyel gazdagította már a táncművészet szegedi rajongóit. Olyan sikeres produkciók koreográfiája fűződik nevéhez, mint a Menyegző, a Coppélia, valamint az Orfeusz és Euridéké.



– Enrico Morelli több mint fél tucat koreográfiát készített már a társulatunknak nagy sikerrel. Most nagy örömünkre láthatjuk a csapatát is. Nemzetközileg is kimagasló színvonalú, Olaszországban pedig az egyik legjobb balett-társulat az MM Contemporary Dance Company. A mozgásviláguk nagyon hasonló a Szegedi Kortárs Balett stílusához, így a szegedi közönségnek nem lesz idegen. Mindkét darab kiváló kritikákat kapott, sőt Olaszországban a legjobb produkció díját is elnyerte az előadás – fejtette ki a balettigazgató.

Enrico Morelli hazájában számos koreográfus-versenyt megnyert már, táncosként pedig az Olasz Köztársaság Ezüstmedáljával tüntették ki. A kétfelvonásos produkció első, általa koreografált táncjátéka az Elégia_care landscapes címet kapta. Témája az út- és identitáskeresés. Elveszett pillanatokról és kapcsolatokról, emlékekről, reményről és újjászületésről mesél a mozdulatok nyelvén.



Enrico társulatvezető kollégájával iskolát is működtet, innen érkezett a Szegedi Kortárs Balett társulatának több tagja is. Május 17-én már itt lesz az olasz társulat, tervezünk egy közös szakmai programot is aznapra

– mondta Pataki András.

A második felvonás koreográfusa Mauro Bigonzetti, aki a legkitűnőbb olasz együttesek mellett dolgozott már vezető portugál, New York-i, moszkvai és berlini társulatokkal. Ballad című táncjátéka a 1980-as évek emléke előtti tisztelgés. Ahogy a szinopszisban fogalmazott, zenei képek általi narráció, amely feleleveníti a kor szenzációit, kitörő eufóriáját, „kollektív ostobaságát” és „feladott álmait”.

– A zenei anyaga is rendkívül izgalmas, Frank Zappától Nick Cave-ig közismert sztárokat vonultat fel – hangsúlyozta Pataki András, aki arról is tájékoztatást adott, hogy milyen utazások várnak az esztendő hátralévő részében a szegedi társulatra. Az év második felében Spanyolországban két estén, Finnországban négyszer, Belgiumban pedig 6 városban 14 alkalommal lép majd színpadra a Szegedi Kortárs Balett.

Borítókép: Ballad – pillanatkép az előadásból (Fotó: Szinhaz.org)