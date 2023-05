Utazás a lehetetlenbe

Újra Magyarországon a „legelbűvölőbb” előadás

A Drak Színház nem először jár Magyarországon, a Georges Mélies utolsó trükkje például a tavalyi MITEM-siker nyomán („a legelbűvölőbb előadás”) kapott ismét meghívást egy miniturnéra. Kovács Géza, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház igazgatója pedig nem véletlenül ajánlotta azzal a közönség figyelmébe az előadást, hogy soha vissza nem térő alkalom – amelyet kár volna kihagyni: évtizedek óta jól ismeri a patinás Drak Színházat, a 90-es évek kecskeméti Cirókájának progresszivitása részben – Kovács Géza és Boráros Szilárd prágai tanulmányai, csehországi tapasztalatai révén – a cseh bábszínház hagyományra épített aktuális jelenéből merített inspirációt. Szóval nagyon vártuk Szombathelyen is a színházi olimpiai vendégjátékot. Hogyan győzi le Georges Mélies a halált?

Georges Mélies vezette be a filmkészítésbe a történetmesélést (Fotó: Szinhaz.org)

Az éppen átmeneti helyzetben lévő, felújításra szoruló szombathelyi MMIK (a volt Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, a mai Magyar Művészeti Innovációs Központ, ahol a Mesebolt is albérlő) nagyszínpadán épült fel a Drak-előadás díszlete: máris a kíváncsiságot fokozó meglepetés. Színpad a színpadon, megteremtve a lehető leghagyományosabb – de azért szó szerint és átvitt értelemben is kissé „elemelt” – kőszínházi alaphelyzetet azzal a bizonyos láthatatlan negyedik fallal, amely persze mindjárt leomlik. A színpadra állított pódiumon a díszlet háromfalú szobát formáz, voltaképpen a múlt századfordulós szalonszínház modorában. Csak a berendezés más egy kicsit. A teret középen asztal uralja, van több szekrény – és van természetesen a vígjátékhoz-bohózathoz nélkülözhetetlen ajtó is. De hát pont valahol ott, a múlt századfordulón járunk a fikciót és realitást – sőt dokumentumjelleget – nagyon szépen összehangoló alaphelyzet szerint.

Az összehangolásban persze sokat segít a téma- és címszereplő-választás. Georges Mélies (1861–1938) a film hőskorának nagy alakja.

A filmtörténet úgy tartja számon, mint aki megmentette a filmet a gyors kihalástól, méghozzá azzal, hogy bevezette a filmkészítésbe a történetmesélést. A kurta, egy rugóra járó jelenetek folytonos ismétlése helyett arra törekedett – ő törekedett arra elsőként –, hogy történetet mondjon el a filmvásznon. Sok köze van a bábszínházhoz is: ha gyerekkorában kartonból bábszínházat épített és marionettbábokat, akkor felnőttként ő volt az, aki létrehozta Európa első filmstúdióját. Bábjátékos és filmrendező – vagyis bűvész; és tényleg az. Eltüntet és teremt. Mindig a lehetetlent kutatta – a jövőt, a vulkánt, a Holdat –, a varázslatot és a fantázia birodalmát hozta létre kartonból, fényből, mozgásból, zenéből és sok invencióból. Életéről többszörös Oscar-díjas film is készült, nem sokkal a 2013-as Drak-bemutató előtt.