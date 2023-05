Visszatért a Take That és Miss Piggy, Tom Cruise vadászrepülésre hívta III. Károlyt + videó

Koncert világsztárokkal

A vasárnap esti koronázási szuperkoncertet a BBC rendezte, állította színpadra és közvetítette. Mások mellett fellépett a Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Olly Murs, Freya Ridings, Alexis Ffrench, Lang Lang, Nicole Scherzinger és Tiwa Savage.

A Take That eredeti tagjai közül Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen lépett fel vasárnap. A formáció négy év után először jelent meg élő koncerten.

Eddig példátlan, egyszeri közös fellépésre összeálltak a brit Királyi Balett, a Királyi Operaház, a Royal Shakespeare Company, a Királyi Zenekollégium és a Királyi Művészeti Kollégium társulatai is. Fellépett emellett egy háromszáz fős kórus, amely ugyancsak kizárólag erre az alkalomra verbuválódott, és amelyben különböző szakmai és társadalmi közösségek tagjaiból álló énekegyüttesek fellépői kaptak helyet.

A nagyszabású show-műsorban egy rövid, de hatalmas sikert arató jelenet erejéig feltűnt a Muppet Show két sztárja, Kermit és Miss Piggy is.

Videófelvételről köszöntötte az uralkodót és hitvesét Joan Collins, Pierce Brosnan, Tracey Emin, Sir Tom Jones és Tom Cruise is. A Top Gun-filmek főszereplője a tavaly bemutatott Top Gun: Maverick című folytatásban is látható P–51 Mustang típusú repülőgépének pilótafülkéjéből, repülés közben üzente III. Károlynak:

Felség, bármikor csatlakozhat hozzám kísérőpilótaként.

Tom Cruise üzenete arra utalt, hogy Károly fiatalkorában a brit királyi légierő és a haditengerészet kötelékében is szolgált.

Vilmos herceg a színpadon

A műsor közben színpadra lépett Vilmos trónörökös, walesi herceg, III. Károly király és első felesége, a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia is, aki szívhez szóló beszédben köszöntötte édesapját. Megemlékezett néhai nagyanyjáról, II. Erzsébet királynőről is, és azt mondta: a néhai uralkodó „odafentről szeretettel tartja rajtunk szemét, és nagyon büszke édesanya lenne”. A herceg rövid beszédében elkötelezte magát „a király, az ország és a Nemzetközösség” szolgálata mellett.

A vasárnap éjszakába nyúló koncerttel véget ért a nagyszabású koronázási rendezvénysorozat. Az ünnepi események fő elemei közé tartozott a Nagy Koronázási Ebédek (Coronation Big Lunches) nevű hatalmas össznépi utcabálsorozat, amelyet a helyi lakóközösségek szerveztek több millió ember részvételével. Hivatalos becslések szerint országszerte több mint ötvenezer utcabálon ünnepelték az uralkodó és felesége koronázását.

Hétfőre a brit kormány soron kívüli munkaszünetet hirdetett The Big Help Out címmel. Ez a nap ugyanis a meghirdetett célok szerint a jótékonykodásé, a helyi közösségek érdekében vállalt önkéntes jószolgálati tevékenységeké – számolt be az MTI.