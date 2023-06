Elkezdődött az idei könyvhét

Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke köszöntőjében felidézte azokat a változásokat és nehézségeket, amelyekkel a könyvhétnek az utóbbi években szembe kellett néznie. Emlékeztetett rá, hogy 2019-ben, amikor a Vörösmarty teret éppen átépítették, a rendezvény a Duna-korzóra költözött, majd 2020-ban a járvány miatt csak online formában valósulhatott meg. 2021-ben egy újabb járványhullám miatt őszre kellett halasztani a programsorozatot. A tavalyi évben a szomszédságunkban kitört a jelenleg is dúló, sok áldozatot követelő háború, amelyet idén az egyre fokozódó gazdasági nehézségek is tetéztek. Az MKKE elnöke köszöntőjében a hagyományokhoz híven megemlékezett azokról a szerzőkről is, akik az elmúlt évben távoztak közülünk, majd hangsúlyozta, hogy a könyv és az irodalom a legnehezebb körülmények között is nyitva tartják az elmét és a szívet, reményt ad, a túlélés esélyét növeli, és muníciót kínál a hétköznapokhoz.



Margócsy István irodalomtörténész és kritikus Fotó: BACHPEKARYMATE

Megnyitó beszédében Margócsy István irodalomtörténész és kritikus arra hívta fel a figyelmet, hogy idén a rendezvény egybefonódik a bicentenáriumi Petőfi-ünnepségsorozattal. Mint mondta, most számos fórum idézi elénk Petőfi alakját és művészetét, azonban felmerül a kérdés: vajon tényleg közel áll-e a mai olvasókhoz? Hangsúlyozta, hogy

Petőfire elsősorban költőként kell emlékeznünk, és akkor kerülhetünk hozzá közelebb, ha életművét a magyar irodalom különleges jelenségeként tanulmányozzuk.

Fotó: BACHPEKARYMATE



A hagyományokat követve idén is a könyvhét ünnepélyes megnyitójának részeként adták át a Szép Magyar Könyv 2022 verseny díjait. Az elismeréseket Gál Katalin és Orosz Márton tipográfus-művészettörténész, az öttagú szakmai zsűri elnöke adták át a nyerteseknek, összesen nyolc kategóriában. A Könyvsorozat kategória győztese ­a Manó Könyvek Kiadó Új Kedvencek sorozata lett, míg Szépirodalom kategóriában a Tea Kiadó Mysterium dell’ arték s egy fekete daljáték című kiadványa nyert. A Gyermek és ifjúsági könyvek kategóriában a Lampion Könyvek Kerek élet fája című kötetét, Ismeretterjesztő könyvek kategóriában a Városháza Kiadó Nagykörút című kiadványát, Szakkönyv kategóriában a Terc Szakkönyvkiadó A Miskolci Építész Műhely című könyvét jutalmazta a zsűri. A Múzeumi művészeti könyvek kategóriában a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum A Magyar Pavilon a Velencei Biennálén című kötete, Művészeti könyvek kategóriában az Equibrilyum Kiadó LUGO Graffiti. Read the Signs című könyve nyert, míg Az Év Illusztrátora kategória díját megosztva a Csimota Kiadó Hol készül a művészet? Művészettörténeti böngésző és a Pallasz Athéné Könyvkiadó Ki korán kel… szólások és közmondások a pénzről című kiadványoknak ítélte oda a zsűri.

A Méry Ratio Kiadó - Pro Minoritate Alapítvány által kiadott, Matl Péter című kötet Orbán Viktor miniszterelnök különdíját nyerte el



Novák Katalin köztársasági elnök különdíját a Tortoma Kiadó gondozásában megjelent, Ferencesek főztje - Szakácskönyv Csíksomlyóról az 1690-es évekből című kötet kapta, míg a Méry Ratio Kiadó - Pro Minoritate Alapítvány által kiadott, Matl Péter című kötet Orbán Viktor miniszterelnök különdíját nyerte el. Karácsony Gergely főpolgármester a HVG Könyvek által megjelentetett Frida és Gubanc Budapesten című kötetet jutalmazta különdíjjal. A Magyar Tudományos Akadémia különdíját a Bellibro Kiadó Tabán - fényképek, történetek című kiadványa, míg a Magyar Művészeti Akadémia különdíját a HAP Tervezőiroda Kft. A rózsaszín Zsolnay – Történetek és képek a rózsaszín Zsolnay használati tárgyakról című kötete nyerte el. Tamás László-díjjal, azaz a legszebb könyvborítónak járó elismeréssel jutalmazták a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum {Script:Abstract}: Frey úr ír című kiadványát. Az MKKE külön oklevelében részesült a Szépművészeti Múzeum Hantai, Klee és más absztrakciók című kiadványa.

Az idei ünnepi könyvhét szervezői csütörtöktől vasárnapig a számtalan könyvbemutatón túl dedikálásokkal, pódiumbeszélgetésekkel, koncertekkel és még számos egyéb színes programmal várják az érdeklődőket.

Borítókép: Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)