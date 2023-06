A Magyar Nemzetet idézi cikkében a The Guardian

Terzopulosz a remény megható érzését említi, amely 1995-ben, az első színházi olimpiát életre hívta.

– Ez a hidegháború vége felé történt. Bíztunk benne, hogy békésebb időszak elé nézünk – mondja el a cikkben Terzopulosz, a színházi olimpia alapítóinak egyike, egyben a nemzetközi szervezet elnöke. A görög rendező a béke ideájáról is beszél az olimpia kapcsán, mivel anno úgy gondolta, ez adna lehetőséget a párbeszédre, a nyitottság, kíváncsiság megőrzésére – idézi az angol cikk szerzője.

Arifa Akbar hangsúlyozza, hogy a Budapesten jelenleg is zajló 10. színházi olimpia impozáns rendezvény, hétszázötven bemutatóval, többek között Indiából, Mexikóból érkezett fellépőkkel, valamint neves angol társulatokkal, mint például a Complicité vagy a Cheek by Jowl.

Kitér azonban arra is, hogy volt olyan magyarországi társulat, amely visszautasította az eseményen való részvételt, és néhány mondatban Vidnyánszky Attila szerinte „megosztó” alakját is bemutatja.

Szó esik a kijevi Ivan Franko Színház művészeinek visszalépéséről is, akik nem kívántak szerepelni az olimpián, arra hivatkoztak ugyanis, hogy Vidnyánszky biztosította őket: nem lesz orosz fellépője a fesztiválnak. A döntés okai ugyanakkor az alábbiak: az olimpia elnökségi tagja, egyben a szentpétervári Alekszandrinszkij Színház művészeti vezetője, Valerij Fokin egyik új művének színpadra állítása; valamint a „Petropolisz című film vetítése, amelynek főszereplője, Anton Sagin orosz színész, aki állítólag az Ukrajna elleni háború támogatója”– fogalmaz a cikk szerzője.

Arifa Akbar több alkalommal is idézi Vidnyánszky Attila szavait, aki a The Guardian-nek azt nyilatkozta, a háború miatt lehetetlenné vált az orosz társulatok meghívása. – Azt az ígéretet tettem, hogy nem lesz orosz társulat a színházi olimpián, mint ahogy nincs is orosz társulat. A Rex című előadás a Magyar Nemzeti Színház produkciója, amelyet Valerij Fokin rendezett, Kirill Fokin szövegéből – derül ki Vidnyánszky Attila korábbi nyilatkozatából, amelyet idézve a The Guardian Vidnyánszky Attila lapunknak adott, angolra lefordított cikkére mutató linket használja.

Vidnyánszky Attilát később az Ukrán Nemzeti Színházzal való, általa hangsúlyozott közeli kapcsolat miatt is idézi a lap – ez esetben is a Magyar Nemzet vonatkozó cikkéből építkezve:



Ebben a helyzetben sokszorosan fontosnak tartom azt, hogy kapaszkodjunk egymásba és ne engedjük el egymást, ami lerombolódik, azt mi, a kultúra emberei próbáljuk valahogy visszaépíteni, és ne szakítsunk meg minden kapcsolódási pontot.

Mindezek mellett a háborúellenességet a cikk írója amolyan búvópatakként említi, amely szerinte rejtett formában van csak jelen a jelenlegi színházi olimpián. Ennek kapcsán jegyzi meg, hogy Terzopulosz fogja majd rendezni Brecht-től a Kurázsi mama és gyermekeit. Itt jelzi, hogy a Nemzeti Színház igazgatója így foglalta össze a háborús helyzet hatását:

Hiszek abban, hogy a lelkiismeretes művész nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást a tényről: háború van. Ha a Rómeó és Júliát rendezi az ember, akkor ebben is meg fogja jeleníteni a háború eseményét.

Szó esik még többek között egy-egy produkcióról, így az Ifjú barbárok című, ifj. Vidnyánszky Attila rendezte darabról, a Fény-anyag címet viselő, francia–magyar koprodukcióban készült felolvasószínházi estről, amelyen Juliette Binoche is fellépett, illetve a Belgrádi Nemzeti Színház Háború és békéjéről.

A beszélgetés végén ismét Terzopulosz szavait olvashatjuk, aki a maga részéről nem érzi az orosz művészek általános tiltását sem igazságosnak, sem szükségesnek.

Az alábbi szerzői kérdésre, azaz hogy milyen érzés számára, hogy egy olyan országban rendezik meg a színházi olimpiát, mely igencsak jobbra tolódott politikailag, Terzopulosz ezt válaszolja Akbarnak: „Ez nem csak Orbánról szól. Ott van Olaszország, Lengyelország... ha ezeket az országokat kizárjuk a fellépők közül, vagy megszüntetjük velük az együttműködést, a színház működésképtelenné válik. Ellenségeink szemébe egyenesen bele kell tudni nézni.”

