Véres perjáték

Érteni és érezni

Az előadás a vizsgálat kezdetétől a nyomozási szakaszon – ami tele van ellentmondásokkal, hiszen az asszony ellenségei mindenáron bizonyítékokat szeretnének – keresztül az ítéletig követi végig az asszony életét. Úgy, hogy Erzsébet maga válik történetének mesélőjévé, amikor is Thurzó György nádor „kivizsgáltatja” az asszony ügyét. Walter kérdezi és meghallgatja, s próbál tényekkel védekezni a felfoghatatlan és kesze-kusza mendemondákkal szemben. Ő válik Báthory tragédiájának másik narrátorává, amolyan pozitív figuraként funkcionál, aki nemcsak az igazság pártján áll, de meg is szánja a nemes hölgyet. Thurzó György nádor és Erzsébet viszonyát is árnyalja az operamusical: a nádor házassági ajánlatot tesz az özvegynek, ő azonban nem kér a frigyből.

Emellett a férjével való kapcsolata is előtérbe kerül: a fiatal, szerelmes, gondtalan évekről, de a vészterhes, konfliktusokkal teli időkről egyaránt beszél az asszony.

Komplex szerep ez, a musicalirodalomban különösen. S éppen ezért a darab egyik különlegessége, hogy a címszerepét kifejezetten Benedekffy Katalin énekadottságaira szabták a szerzők, aki elképesztő intenzitással és gyengédséggel közelít a vérgrófnő alakjához. Megért benne a szerep, ahogy a többiekben is. Hiszen egyszerre kell a gyenge és erős nőt játszania: a helyzet hozza, mikor melyiket. Nem lehet mindig gyenge, mert ellenségei kihasználják. De nem látszódhat mindig erősnek sem, mert ellenségeiben visszatetszést kelt, s ezt is felhasználhatják ellene.

Egy eszközeiből sorra kifogyó nő tragédiáját kell felépíteni két felvonás alatt, melyhez nem elég a jó énektudás, sem a színészi képességek, ide ezeknél több kell: érteni és érezni kell Báthory összetett személyiségét. Benedekffy Katalin pedig érti és érzi Báthory Erzsébetet.

Jó partnere a Waltert alakító Szemenyei János, aki hasonlóan érzi szerepe súlyát. De Szilágyi János Thurzó György-alakítása, Laczkó V. Róbert Nádasdy Ferenc-megformálása, valamint Mányoki László László atya szerepében is figyelemre méltó. Miközben a nyomozás halad előre, a néző számára is egyértelmű lesz: Erzsébet sorsa eldőlt. S hogy mégis ki a valódi áldozat, az is egyértelmű. Mivel nemes asszonyt formál meg Benedekffy Katalin, így elegánsan kell viseltetni egy ilyen izgágaságtalan perjáték végén is, s éppen ezért még fontosabb szerepe van annak, hogy egy művész érti és érzi a karakterét.