„A mese és a rajz még mindig él” – indul a XI. Országos rajzfilmünnep

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos rajzfilmünnepet november 14–16. között. Az ingyenes fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem egy országos, sőt nemzetközi mozgalomról van szó, amelyben minden település és intézmény saját eseményt szervezhet. Szabó Gergő programigazgató szerint idén már több mint ötszáz helyszín csatlakozott a rajzfilmünnephez, ami önmagában is bizonyítja, hogy a rendezvény valódi közösségi eseménnyé nőtte ki magát.

2025. 10. 29.
Idén már több mint ötszáz helyszín csatlakozott a közös ünnephez Forrás: kedd.net
A rajzfilmünnep sikerének titka Szabó Gergő szerint éppen abban rejlik, hogy a gyerekek, családok és pedagógusok nemcsak nézői, hanem részesei is a programoknak. A magyar animációhoz mindenkinek van személyes kötődése, ezt az élményt viszik újra közösségi térbe.

rajzfilmünnep
Az idei rajzfilmünnep központi témája az irodalmi adaptációk világa (Fotó: Kedd.net)

Az Országos rajzfilmünnep közösségi ereje

A programigazgató arról is beszélt, hogy a legnagyobb nehézséget az egység és a minőség fenntartása jelenti ilyen sok, önállóan szerveződő helyszín mellett, ugyanakkor ez adja az esemény valódi értékét. 

Minden település a saját közönségére szabja a programot, a központi koordináció pedig filmekkel, grafikai anyagokkal, spotokkal és pedagógiai segédletekkel segíti a munkát.

 A modell szerinte a magyar kulturális élet egyik legsikeresebb „jó gyakorlata”.
– A legőszintébb, legmeghatóbb visszajelzések mindig a kis falvakból érkeznek. Olyan helyekről, ahol sokszor évek óta nem volt mozi, vagy ahol a gyerekek még sosem voltak moziban, most közösen nevethetnek, izgulhatnak egy magyar rajzfilmen. 

Ezek a vetítések nemcsak gyerekeknek szólnak, szülők, nagyszülők is eljönnek, és generációk kapcsolódnak össze egy történeten keresztül. Több szervező írta, hogy „a falu újra együtt van” – ennél szebb eredményt nem is kívánhatunk 

– hangsúlyozta. 
Az idei rajzfilmünnep központi témája az irodalmi adaptációk világa. Szabó Gergő úgy fogalmazott: a választás nem véletlen, hiszen idén több nagy magyar írónk évfordulóját ünnepeljük, köztük Jókai Mórét és Fekete Istvánét. A szervezők ezzel a tematikával a magyar irodalom nagyjai előtt tisztelegnek, és azt a párbeszédet kívánják láthatóvá tenni, amely az irodalom és az animáció között évtizedek óta élő kapcsolatot jelent. Hozzátette: a cél az is, hogy a gyerekek a meséken keresztül természetes módon kapcsolódjanak a nemzeti kultúrához.
 

A programkínálat idén is sokrétű: a filmvetítések mellett bábelőadások, rajzversenyek, táncházak és közösségi foglalkozások várják a családokat. Szabó Gergő szerint mindez nem pusztán kiegészítő elem, hanem a koncepció szíve. Az animáció önmagában is közösségi műfaj – mondta – ők pedig ezt a közösségi jelleget a valóságban is megteremtik: a vetítések után közös játék, kézműveskedés vagy beszélgetés következik, amelyek hosszú távon is életben tartják a gyerekkultúrát.


A programigazgató szólt a Magyar Gyermekkultúra Mestere díjról is, amelyet minden évben egy olyan alkotó kap meg, aki kiemelkedően sokat tett a gyermekkultúráért. Elmondása szerint a jelölés szakmai és közösségi alapon történik, a díj pedig azt üzeni, hogy a gyerekkultúra ugyanolyan fontos, mint bármely más művészeti ág, hiszen itt formálódik a következő nemzedék ízlése és érzelmi intelligenciája. A fesztivál az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségét is élvezi, amit Szabó Gergő hatalmas elismerésnek nevezett. Mint mondta, ez a partnerség nemcsak kulturális, hanem nevelési és értékmegőrző szempontból is hitelesíti a rajzfilmünnep munkáját, és segít abban, hogy üzenetük nemzetközi szinten is megjelenjen. A Rajzfilmünnep ma már a Kárpát-medencei magyar közösségeket is összekapcsolja. Tudatos célként tűzték ki, hogy a külhoni képviseleteket is bevonják, és ennek köszönhetően idén már több mint egy tucat országban – a Felvidéktől Amerikáig – tartanak vetítéseket és rendezvényeket. Különösen fontosnak nevezte, hogy a diaszpórában élő magyar gyerekek anyanyelvükön, magyar történeteken keresztül kapcsolódhassanak a kultúrához. 

– A rajzfilmünnep üzenete egyszerű, de időtálló – foglalta össze a programigazgató. – Azt szeretnénk átadni a gyerekeknek, családoknak és alkotóknak, hogy a mese és a rajz még mindig él. A magyar animáció  érték, közösség és örömforrás egyszerre és emlékeztet bennünket arra, hogy a történeteinkben ott rejlik identitásunk és jövőnk is.

 

