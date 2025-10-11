Jön az országos rajzfilmünnep, több mint 500 helyszínen csemegézhetünk a legjobb animációkból

Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak.

Marék Veronika és Boribon kapta tavaly az országos rajzfilmünnep legfontosabb elismerését, a Magyar Gyermekkultúra Mestere díjat. Fotó: Picasa

11. Országos Rajzfilmünnep: határon innen én határon túl

A hazai és határon túli helyszíneken több ezer vetítés, valamint több száz kísérőprogram várja a családokat, a helyi szervezők színes programokat kínálnak: a vetítések mellett bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, néptáncbemutatók és más kulturális események teszik teljessé az élményt.

Rajzfilmünnep minden évben kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció legnevesebb alkotóinak, a magyarországi filmstúdiók legfrissebb produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására. A nemzetközi fesztiválválogatásoknak köszönhetően a közönség idén is találkozhat a legkiválóbb hazai és külföldi animációs rövidfilmekkel.

Az idei rendezvény központi témája az irodalmi adaptációk világa. A Rajzfilmünnep kínálatában főként olyan animációs filmekkel találkozhat a közönség, amelyek irodalmi műveket dolgoznak fel, újra elmesélve klasszikus és kortárs történeteket. A helyi szervezők szabad kezet kapnak a vetítési programok kialakításában – emelik ki a közleményben.

Az esemény fővédnöke Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, védnöke az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága.

Az országos rajzfilmünnep programjának hagyományos része a Magyar Gyermekkultúra Mestere díj átadása. A díjjal a gyermekkultúra területén kiemelkedő munkát végző alkotókat ismerik el. A díjazottat a fesztiválhoz csatlakozó intézmények vezetői és képviselői választják meg. A díj a Zsolnay Porcelánmanufaktúra felajánlása: a műhely legelső gyermekkaraktert ábrázoló, különleges eozinmázas kisplasztikája, a „labdázó kisfiú”. A díjat tavaly Marék Veronika, Boribon megálmodója kapta.

A Magyar Gyermekkultúra Mestere Díj Fotó: Varga Miklos

Az elmúlt években folyamatosan bővült az országos rajzfilmünnephez csatlakozó települések száma, és idén már több mint 500 magyarországi és nemzetközi helyszín kínálja programjait. A rendezvény programja, a helyszínek és időpontok folyamatosan bővülő listája a www.rajzfilmunnep.hu oldalon található meg.