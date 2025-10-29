Mindennap megérintjük, nem is gondoljuk, hogy hemzseg a bacilusoktól

A környezetünkben lévő tárgyak hemzsegnek a baciktól. A Mindmegette összegyűjtötte, melyek azok a tárgyak, amik megérintése után mindenképpen érdemes kezet mosni.

A kávéfőzőben könnyen megtelepednek a mikroorganizmusok (Fotó: Pexels.com)

Íme a lista!

1. Étlapok

Az igényes éttermekben az étlapok makulátlanul tisztának tűnnek, de ettől még nem biztos, hogy azok. Gondoljuk csak át, hány ember lapozta őket végig! Lehetett köztük olyan is, aki éppen valamilyen vírussal küzd, csak még nem biztos, hogy tud róla.

2. Automaták

Rengetegféle automatával találkozhatunk a mindennapjaink során – például sorszámkiadó automata a bankban vagy a hivatalban, jegyautomata a vasútállomáson, üdítő automata az irodában. Ezeket rengeteg ember használja, ráadásul ugyanazokon a területeken nyúlunk hozzá, hogy sorszámhoz, jegyhez vagy üdítőhöz jussunk.