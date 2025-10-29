Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

környezetbacilusétlapvasútállomás

Mindennap megérintjük, nem is gondoljuk, hogy hemzseg a bacilusoktól

Attól, hogy nem látjuk, a baktériumok bizony ott vannak a körülöttünk lévő tárgyakon.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2025. 10. 29. 10:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A környezetünkben lévő tárgyak hemzsegnek a baciktól. A Mindmegette összegyűjtötte, melyek azok a tárgyak, amik megérintése után mindenképpen érdemes kezet mosni.

bacilus
A kávéfőzőben könnyen megtelepednek a mikroorganizmusok (Fotó: Pexels.com)

Íme a lista!

1. Étlapok

Az igényes éttermekben az étlapok makulátlanul tisztának tűnnek, de ettől még nem biztos, hogy azok. Gondoljuk csak át, hány ember lapozta őket végig! Lehetett köztük olyan is, aki éppen valamilyen vírussal küzd, csak még nem biztos, hogy tud róla.

2. Automaták

Rengetegféle automatával találkozhatunk a mindennapjaink során – például sorszámkiadó automata a bankban vagy a hivatalban, jegyautomata a vasútállomáson, üdítő automata az irodában. Ezeket rengeteg ember használja, ráadásul ugyanazokon a területeken nyúlunk hozzá, hogy sorszámhoz, jegyhez vagy üdítőhöz jussunk.

3. Könyvtári könyv

Az étlaphoz hasonlóan szintén rengeteg ember lapozza át őket, főleg a népszerű köteteket, ráadásul haza is viszik őket és még az is lehetséges, hogy éppen a lábadozásuk alatt olvasgatják, vagy akár a mellékhelységbe is magukkal viszik.

4. Munkahelyi kávéfőző

A kávéfőzőben egyébként is könnyen megtelepednek a mikroorganizmusok, ez pedig fokozottan igaz a munkahelyi kávégépre, amit ki tudja, hány ember használ, és milyen gyakorisággal tisztítanak. Az irodai bögrékkel is érdemes óvatosnak lenni, mert ezeket sokan használják. Inkább akkor is mossuk el a használni kívánt darabot, ha a szekrényből vettük ki és tisztának tűnik.

A teljes listát a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu