Vízpart közeli filmszemle

Három város nyolc vetítőhelyén folyamatosan mennek a vetítések szerdától, így aki magyar filmre kíváncsi, annak Veszprémben, Balatonalmádiban és Balatonfüreden a helye, ahol kedvezményes, 500 forintos árakon nézheti meg a legfrissebb hazai filmtermést. Emellett a fesztivál korábbi éveihez hasonlóan, magyar filmtörténeti ritkaságokat is elővettek a programszervezők.

A Szürkületet is vetítik a fesztiválon Fotó: film.hu

Részint azokat, amelyek az idei életműdíjasokhoz kötődő filmek, vagy olyanok, amelyeket felújítottak, így mostanra időzítették a kópiapremierét. – Ragályi Elemér Kossuth-díjas operatőr emlékére vetítjük a Régi idők fociját, Sándor Pál filmjét,

az életműdíjasainkhoz pedig olyan filmeket igyekeztünk társítani, amelyeket ritkábban láthat a nagyközönség.

Esztergályos Cecília életműdíjas színésznőt például Monory-Mész András Meteojában láthatjuk. Nagyon szép, felújított filmként tér vissza Fehér György 1989-es, Szürkület című munkája a vászonra – beszélt a Magyar Nemzetnek a válogatásról Muszatics Péter programigazgató.

Elmondta, hogy négy premierfilmet emeltek ki a programban, és több mint tíz film lesz a fesztiválon először látható, de a versenyfilmek nagyobb részét ismerheti már a közönség.

Ahogy minden évben, úgy most is fókuszba helyeznek egy témát, vagy egy alkotói csoportot:

idén a filmtett.ro munkája lesz a központban. Az erdélyi filmes portál egy közel kétórás beszélgetésben részletesen bemutatja tevékenységét.



Mint a filmipar utánpótlása, a Színház és Filmművészeti Egyetem is kiemelt programokkal vizsgafilmekkel és tárlatokkal vesz részt a Fesztiválon. Bemutatják az SZFE hatvan évét és igazi kuriózumnak ígérkezik a Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr 1960 és 1971 között írt leveleiből összeállított kiállítás is – erről már Csáky Attila, a Magyar Mozgókép Fesztivál igazgatója beszélt lapunknak, akit arról is kérdeztünk, mennyire vált be eddig Veszprém és a balatoni térség, mint a filmes seregszemle színhelye.

– Nagyon jó választás, kiváló helyszín – ha mondhatom –,

igazi kulissza a fesztiválnak a Veszprém-Balaton régió.

Minden fontosabb nemzetközi fesztivál vízpart közeli helyen van, és általában a nyári hangulatot kapja el. A szezont egy ilyen fesztivállal indítani szerintem ideális. A Hangvilla, mint fesztiválpalota a város központjában évek óta bevált helyszín, az új vetítőhely,

a Foton Audiovizuális Centrum, ami az Európa Kulturális Főváros fejlesztése, előremutató, multikulturális befogadó hely.

A fesztivál most átadott helyszíne a FOTON Fotó: Toroczkai Csaba

Balatonfüreden a Balaton Mozi és a Tagore sétány ad lehetőséget a szabadtéri vetítésekre és Almádiban a strand bekapcsolása, komplex és sok fénytörésű helyszínt teremt a találkozónak. Igazi mediterrán hely született a fesztivál számára – fogalmazott.

Csáky Attila elmondta, kétszáz film nevezett az idei szemlére, ebből választották ki a közel hatvan versenyfilmet, és a további, mintegy negyven versenyen kívüli alkotásokat.

Több olyan televíziós és játékfilm, dokumentumfilm, illetve animációs és kisjátékfilm lesz látható, melyek a nemzetközi fesztiválokról elismerést érdemeltek már ki.

Aki a filmművészetért rajong, ugyanúgy megtalálja a szerzői filmeket a fesztiválon, mint aki a közönségfilmre vágyik, inkább szórakozni szeretne. Mivel idén kiemelt figyelem irányul Veszprémre, igyekeztünk minél több társművészeti programot is becsempészni a vetítések közé.

A nemzetközi trendekhez igazodva, és visszanyúlva a magyar filmfesztivál hagyományaihoz, idén öttagú szakmai zsűri dönt a díjakról – mondta.



Koltai Lajos érdemes művész, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas rendező, operatőr, Vecsernyés János Balázs Béla-díjas rendező operatőr, Pesti Ákos producer, filmgyártási szakember, Bakos Katalin televíziós szakember, Dobó Kata színésznő, rendező fognak idén az elismerésekről dönteni.



Ami a jövőt illeti, Csáky Attila arról beszélt, hogy aktívabb részvételre buzdítaná a gyártó cégeket és a forgalmazókat, és a fontosabb támogatókat. Ezen szereplők bevonását tervezi jövőre a fesztiválra.



A premierek között lesz a Látom amit látsz című romantikus film, amit a Nemzeti Filmintézet az elsőfilmeseknek szóló Inkubátor Program keretében támogatott. A fesztivál közönsége láthatja elsőként A másik érintése című roadmovie-t, Trokán Annával a főszerepben, és Sopsits Árpád Mellékszereplők című munkája is Veszprémben mutatkozik be.

Majd minden vetítést közönségtalálkozó követ, ahol a nézőknek lehetősége van a kötetlen beszélgetésre az alkotókkal. A szombati Magyar Mozgókép díj Közönségdíjat is átadják, amelyre már lehet szavazni.