Egész éves fellépéssorozattal ünnepli születésnapját Vajda Gergely

Párizstól két órára, Poitiers-ben, a középkori Franciaország központjában, működik az Ars Nova zenekar. A Párizsi Operaháztól elkezdve a Bordeaux-i Szimfonikusokig számos kiemelkedő zenekarból érkeztek muzsikusok ebbe a formációba. Vajda Gergely elmondta: „Ami összeköti őket, az az, hogy élvezik azt a helyzetet, hogy új és szokatlan darabokat játszhatnak, és nem a megszokott repertoárt, amit bármikor máskor játszhat az ember” A zeneszerző hozzátette:

Engem is az tart frissen, hogy mindenfélét csinálhatok.

Ilyen kísérlet volt, hogy a közelmúltban bemutatták Luciano Berio 1965-ben írott Laborintus II című, színészekre, énekesekre, kórusra és kamaraegyüttesre komponált multimédiás darabját a Pierre Boulez alapította IRCAM nemzetközi hírű intézet fesztiválján. Az összművészeti darab különlegessége, hogy a zenekarral együtt színészek és filmes elemek is jelen vannak az előadásban. Vajda Gergely úgy fogalmazott: „Ez a darab még ma is érvényes.”



A darab további unikalitása az is, hogy a különleges előadás-összetétel miatt egy másik közönségréteget is megszólít, bevonz a koncertterembe. Az Ars Nova Franciaország legkorábban alakult újzenei együttese, amely a kezdetektől azt a célt tűzte ki, hogy előmozdítsa a kortárs zene ügyét és támogassa az új kompozíciók létrejöttét.

Vajda Gergely elmondta: „Fontos, hogy olyan programokat hozzunk létre, amelyek több oldalról vonzzák a közönséget.”



Vajda Gergely lapunknak azt is elmesélte:

A nyitó produkció dirigálása nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hiszen az a Párizsban Kurtág György és Eötvös Péter nevéhez köthető, Pierre Boluez munkásságához is kapcsolódó magyar tradíció folytatásának is tekinthető.

A zeneszerző a lapunknak adott interjúban úgy fogalmazott: „Az elmúlt időszakban ez volt a legnagyobb szabású koncert, amit evvel az együttessel létrehoztam.”

Vajda Gergely azonban Párizsban nemcsak karmesterként mutatkozott be, hanem zeneszerzőként is. A Minute Machinery című kéttételes kompozícióját a Collegium21 elnevezésű párizsi hárfaversenyen és a fesztivál programjában is szerepelt. A rövid, pár perces darab címe egy gépezetre utal. A zeneszerző elmondta:

A hárfa egy gép, minden hangszer egy gép, tehát a hangszer ellenében kell muzsikálni, hiszen Paganini is attól volt fantasztikus, hogy hihetetlen dolgokat tudott a hegedűjével csinálni, »hegedűszerűtlen« dolgokat.

Hozzátette: „Mindig az idiómának az ellenében kell valamit létrehozni, tehát túl kell nőni azon, amire normális esetben a hangszer használható.”

Az interjúban Vajda Gergely azt is elárulta, hogy idén augusztusban ünnepli a születésnapját. A kerek évfordulót megünnepelve a Magyar Rádió zenekarával és a Magyar Rádió kórusával is színpadra lép. Továbbá születésnapi koncertre készül az UMZE kamaraegyüttessel, ahol bemutatják a Zenegén című darabot. A huntsvilli Hudson-Alpha biotechnológiai kutatóintézet vezetőjével közösen létrehozott mű a tudományos népszerűsítő szöveg és a kortárs zene különös találkozására épül. Vajda Gergely úgy fogalmazott: „Én olyan születésnapot kívánok magamnak és a közönségnek is, amelyből kiderül, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a fajta munkában.”

Borítókép: Vajda Gergely vezényel (Forrás: Jegy.hu)