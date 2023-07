Kiterjesztik a Zeneakadémia rektori pályázatát

Csák János kulturális és innovációs miniszter az üggyel kapcsolatban hozzá befutott jelzések alapján úgy látja, hogy a szakma képviselőivel egyetértés van abban, hogy a Zeneakadémiának dinamikus, fejlődő pályára kell állnia, hogy betöltse azt a fontos szerepet, amit el kell látnia a magyar kulturális életben. Szerinte abban is konszenzus mutatkozik, hogy a rektori pályázaton többen is indulhassanak.

A miniszter találkozott a Magyar Muzsikusok Szövetségének képviselőivel, megvitatták a felmerült igényeket, és a napokban a szaktárca kiterjeszti a pályázatot, amin

nemcsak előadóművészek, hanem alkotóművészek is indulhatnak, és meghosszabbítják a benyújtási határidőt is.

Csák János hangsúlyozta: abból nem tudnak engedni, hogy az intézmény abba a pozícióba kerüljön, ahol nemzetközileg lennie kell. Szerinte ehhez karizmatikus vezetőre van szükség, egy „világítótoronyra”, aki vonzani fogja a nemzetközi hallgatókat és oktatókat, olyanra, „aki állt már a világ nagy színpadjain, aki tudja, milyen zsűriben lenni”.

Az interjúban Csák János az Operaház vezetői pályázatának elbírásáról is beszélt. Meglátása szerint egy ilyen nagy intézmény vezetéséhez ismerni kell a közeget, nagy menedzsmenttapasztalattal és rendkívüli időkben való navigálási képességgel is rendelkezni kell. Ókovács Szilveszter megfelel ezeknek a kívánalmaknak, a pályázaton „mindegyik jelölt jó volt valamiben, de összességében ő volt a jó” – fogalmazott miniszter.