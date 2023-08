Közeleg a Csángó Fesztivál

A Magyarországon egyedülálló rendezvény a határon túli magyarság népművészetét mutatja be a kisebbségek, nemzetiségek identitástudatának erősítése érdekében. Több mint 600 fellépő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és vajdasági hagyományőrzők mutatkoznak be, de itt lesznek a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek képviselői is.

„A magyar nyelvhatár legkeletibb peremén élő moldvai csángók fojtogató légkörben, magyar iskolák, magyar papok hiányában elszántan küzdenek puszta fennmaradásukért. Az erőszakolt etnikai keveredés miatt magyarok tízezrei növekednek fel úgy, hogy kisebbségi létük szégyenérzetet vált ki bennük, s ezért megtagadják anyanyelvüket, kultúrájukat, önnön mivoltukat. A jövő generációk lelkiismerete és közérzete rajtunk is múlik. Meggyőződésünk, hogy fontos lépést teszünk ebbe az irányba, amikor a csángózás különféle csoportjait, azok művészeti értékeit, igyekszünk megismertetni a hazai magyarsággal” – írják a szervezők, a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes.

Moldváról érkezik Hodorog András, Klézse, Külsőrekecsin, Szarka Mária, Gyimesből Bodor Tibor, Erdélyből az Antal Banda, valamint Csíkcsobotfalva, Györgyfalva, Magyarlapád, Magyarpalatka, Szászcsávás, Szék, Trunk Vajdakamarás hagyományőrzői.

Közel 60 program, 600 közreműködő, augusztus 6-tól, 6 napon át, népművészeti vásár több mint 60 népművésszel, kézművessel.

Fellép a Bem Táncegyüttes, a Cuháré Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes, a Hétszínvirág Táncegyüttes, a Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, a Karcagi Biljana Bolgár Táncegyüttes, a Kónya Táncegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Maglódi Kacamajka Táncegyüttes, a Nagyecsedi Hagyományőrzők, a Nógrád Táncegyüttes, a Pántlika Táncegyüttes, a Pendzsom Néptánc Egyesület, a Püspökhatvani Szlovák Táncegyüttes, a Tisza Táncegyüttes, az Új Gereben Zenekar, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Cimbaliband, a Dobroda Zenekar, a Duhaj Zenekar, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, a Jász Banda, a Keleti Szél Zenekar, a Khamoro Budapest Band, a Páchake Rom Zenekar, a Puszták Népe Front Zenekar, a RitMusa Zenekar, a Tarsoly Zenekar,a Tázló Zenekar, a Zagyva Banda, Boka Gábor, a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia, Kelemen Gabriella, Kovács Zoltánné, Lajos Krisztina, Molnár László, Pénzes Tivadar, Jászberényből az Árendás, a Kis Árendás, a Barkóca, a Kis Galagonya, Galagonya Táncegyüttes, Jászberényi Hagyományőrző Együttes, Jászság Népi Együttes.

Programok: https://csangofesztival.com/programok/

Borítókép: Egy tavalyi fellépő (Forrás: Csángó Fesztivál)