Horvát műfordító vehette át a Balassi Műfordítói Nagydíjat

A hivatalos megfogalmazás szerint Balassi Műfordítói Nagydíjban az a műfordító részesülhet, aki teljesítményével, a lefordított művek minőségével és mennyiségével hírnevet szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai tevékenysége széles körben ismert. Döntése során azonban a szakmai kuratórium figyelembe vesz számos egyéb tényezőt is, például azt, hogy a díjazott segíti-e a fiatal fordítógeneráció szakmai fejlődését. A fordítókat az egy-egy nyelvterületüket jól ismerő külföldi magyar kulturális intézetek és külképviseletek jelölik; a díjazott személyére pedig e jelöltlistából a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felügyelt, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a hazai könyvszakma és írószövetségek vezető képviselőiből álló szakmai kuratórium tesz javaslatot.

A Balassi Műfordítói Nagydíj

Az elismerést évente a fordítás világnapjához kapcsolódóan (Szent Jeromos napján, szeptember 30-án) veheti át a díjazott. 2017-ben Adan Kovacsics chilei műfordító, a következő évben Vickó Árpád szerb fordító, 2019-ben Teresa Worowska Lengyelországból, azután egy orosz műfordító, Jurij Pavlovics, 2021-ben Sohár Pál Ferenc Angliából, tavaly pedig Elga Saske lett műfordító kapta.

Az idei díjazott Xenia Detoni horvát műfordító lett, aki eddig közel ötven modern és kortárs prózaművet fordított magyarról horvátra, mások mellett Bartis Attila, Esterházy Péter, Nádas Péter és Végel László műveit, illetve Kertész Imre és Márai Sándor közel teljes életművét. Nádas Péter Párhuzamos történetek című munkájának fordításáért 2013-ban Xenia Detoni megkapta az Év műfordítója díjat Horvátországban.

Végel László. Fotó: Végel Dániel

Végel László a laudációjában így méltatta Xenia Detoni munkássságát:

Az általa horvát nyelvre fordított regények szerzőjeként elmondhatom: sikeresen műveli küldetését. Számos értő és a szakmában jártas horvát olvasóm és kritikusom kétkedve fogadta állításomat, miszerint Detoni Xénia anyanyelve nem a horvát, hanem a magyar.

Végel azután nagyon szellemesen mutatta be azt a soknemzetiségű vajdasági környezetet, ahol Xenia Detoni felnőtt, ahol a más nyelveket nem idegennek, hanem alternatív nyelvnek tekintették. És e különös nyelvi együttállásnak köszönhető, hogy a most kitüntetett műfordítónak talán nem is egy, hanem kettő, de a szerbbel együtt akár három anyanyelve is lehet.

Leszögezte, hogy Xenia Detoni rövid idő alatt létrehozta a korszerű magyar irodalom horvát nyelvű panorámáját. Majd így jellemzi munkáját:

Örök kíváncsi, akit nem csupán a szöveg érdekel, hanem a regény világa, amelyhez nagy empátiával viszonyul. Nem csupán a szavakhoz hűséges, hanem a regényvilághoz is. Nemcsak pontos, hanem hiteles is. Nem csupán a tehetségét, a lelkét is hozzáadja. Kényesen pontos, a szövegben a szerkesztők legkisebb bakiját is felfedezi, de alkotó módon dönt a legjobb megoldásról. Mert a műfordító állandó döntéskényszerben alkot, miközben a lehetetlennel viaskodik.

Végezetül arról is mondott pár romantikus és igen képszerű mondatot, ahogy az alkotófolyamatot látnunk kell.

Xenia Detoni a tengerparton. Forrás:Mvinfo.hr

Az utóbbi években legtöbbet a Dubrovnik melletti, a szigetlakók által Kalamotának nevezett Kolocsep szigetén dolgozik, és elképzelem, amint műfordítás közben az Adria hullámai Xéniának segédkezve magyar és horvát szavakat súgnak-búgnak. Most azonban néhány percre elhalkulnak az Adria hullámai, hogy velem együtt a sík rónáról gratuláljanak Detoni Xéniának.

A Balassi Műfordítói Nagydíj Friedrich Ferenc Munkácsy-díjas szobrász- és érmeművész által készített kisplasztikából, egy díszes kivitelű oklevélből és 3500 euró pénzjutalomból áll. A díjat dr. Sztáray Péter András államtitkár adja át a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében.

Borítókép: Xenia Detoni rendszeresen szerepel a horvát sajtóban (Forrás: Portaloko.hr)