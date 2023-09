Nemcsak hirdette a magyar kultúrát, hanem művelte is azt

Rendkívüli művész és példás hazafi, a magyar kultúra fáradhatatlan harcosa

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Kerényi Imre temetésén 2008-ban, majd hozzátette: a Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező nemcsak tudta és hirdette, hogy a magyar kultúra tart meg minket, hanem művelte is azt, miközben megalkuvás nélküli magyar színházat csinált.

Kerényi Imre Fotó: Kallos Bea

Kerényi Imre 1943. szeptember 28-án Csopakon született, 1966-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett színház-rendezői diplomát Marton Endre osztályában, ugyanettől az évtől kezdve a Madách Színház rendezőjeként dolgozott, 1989 és 2004 között pedig az intézmény igazgatója és művészeti vezetője volt.

1978-tól 1980-ig a szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője, 1980 és 1989 között a Népszínház, 1983-tól 1989-ig pedig a Nemzeti Színház rendezője volt.

Művészeti ars poeticáját egyszer úgy foglalta össze, hogy

én színházat akarok játszani, hogy a közönségnek élvezete legyen. Nem leterhelni szeretném őket, inkább elvarázsolni.

A legnagyobb rendezői sikere a népi hagyományokra, sok száz éves kultúránkra alapozott Csíksomlyói passió volt, a darabot Ausztriában, Lengyelországban, Olaszországban, Németországban, valamint Franciaországban is bemutatták, illetve 2018-ban Csíksomlyón is, ezt azonban már nem élhette meg.

Az ő nevéhez fűződik az István, a király című rockopera 1985-ben bemutatott színpadi változata is, de Szörényi Levente másik szerzeményét, a Fehér Annát is feldolgozta 1988-ban, valamint új megközelítésben állította színpadra a Magyar Elektrát 1984-ben. A kiváló rendezéseit hosszasan lehetne sorolni, a János király (1983-1984), a Lear király (1991), az 1993-tól többször is színpadra állított Bánk bán, valamint az Amadeus (1993), a Stuart Mária (1994), a Hegedűs a háztetőn (1996), a Székelyfonó (1998), Az ember tragédiája (1999), a Mirandolina (2001), az Egy pohár víz (2004), az Édes fiaim (2005), az Úri muri (2007) és a Kései találkozás (2010) mind a pályájának kiemelkedő momentumai.

Miként nemrég Balatoni Mónika, egykori munkatársa volt, a Madách Színház dramaturgja, rendezője, egy készülő Kerényi-kötet szerzője fogalmazott,