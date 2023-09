Rémálom élőben: a rosszul viselkedő turisták

Érdemes néhány történetet tanulságképpen megvizsgálni az idei nyár turistaetikettje kapcsán, mind a külföldi helyzetet, mind pedig a hazai nyári szezont nézve a rosszul viselkedők turisták kapcsán.

Turisták a Balatonon (Fotó: Bach Máté)

Hol viselkedtek a turisták illetlenül?



Nem véletlenül háborognak Horvátországban, Olaszországban a helyiek: a rendbontó országjárók száma egyre nő. A döbbenetes turistainvázió a top úti célnak számító, a víz alá merülés rémével fenyegetett Velence városát minden évben ellepi, de ugyanez érvényes a Trónok harca forgatási helyszínekén elhíresült szépséges Dubrovnikra vagy éppen Mallorca szigetére, illetve Balira. E helyeken igencsak megunták már a rengeteg külföldi utazót, akiktől mozdulni is alig lehet az utcákon, tereken. Érthető hát, hogy például Bali szigetén a botrányosan viselkedő, szent helyeket sem tisztelő turisták miatt készült egy többoldalas ismertető, amelyet minden odaérkező kezébe odanyomnak, hogy elejét vegyék a hasonló incidenseknek. Legalábbis megpróbálják...



Hogyan kell viselkedni szent helyeken?



Azt hihetnénk, hogy ez a kérdés felesleges, mert az alapvető viselkedési normákra figyelni ezeken a helyeken elvárható, ám sajnos nem így van. Általában a szakrális helyszíneken a helyi turisztikai irodák előre tájékoztatnak arról, hogy illik tiszteletben tartani ezeket: a helyes viselet és a visszafogott magatartás nem is kellene, hogy kérdés legyen. Ezt a legtöbb országban táblákkal, ismertetőkkel, valamint az útikönyvekben feltüntetett információkkal szokás jelezni, hogy senkit ne érjen meglepetés. Mégis, hihetetlen, hogy az illetlen viselkedés, azaz a vetkőzés, a hangoskodás, az agresszív megnyilvánulások ma is előfordulnak egy-egy templomban vagy kegyhelyen. Szerencsére a turisták többségének egyértelmű, hogy ilyenkor illik halkan beszélni, a testünk legnagyobb részét ruházattal eltakarni, valamint a tisztaságra is oda kell figyelni.



Hogyan kell viselkedni a repülőn?



Rövidebb vagy hosszabb repülőút esetében is érvényes az alapvető szabály: igyekezzünk nem zavarni egymást, ha már egy légtérben kell eltölteni az időt számos idegen utazóval. Az udvarias viselkedés szabályairól itt sem feledkezhetünk meg: idetartozik egymás térfelének tiszteletben tartása, a hangos zenehallgatás és a hangos beszéd mellőzése. Egyébként a személyzet pontosan azért van a repülőkön, hogy adott esetben hozzájuk fordulhasson, akinek kérdése vagy gondja van – ezért érdemes velük is problémamentes kapcsolatot fenntartani, ahogyan a mellettünk ülőkkel is. A késések, esetleges járatkimaradások vagy a poggyász elvesztése kapcsán pedig jobban tesszük, ha előre utánaolvasunk a lehetőségeknek, ne érjen bennünket váratlanul egy-egy ilyen helyzet, és ez ne adjon okot nézeteltérésekre a többi utassal.



Milyen szabályozásokat hoztak a helytelenül viselkedő turisták ellen?



Kultúrája válogatja, hogy hol mennyire viselik el az oda érkező látogatók szeszélyeit, otromba viselkedését. Franciaországban az Eiffel-toronyba felmászó részeg amerikai turisták ellen például büntetőfeljelentést tettek, bár előtte még biztonságban lehozták őket a magasból. Az eljárás megindítását az indokolta, hogy a két éjszakai kalandor miatt egy órát késett a reggeli nyitás. Az olaszországi Portofinóban több száz euróra büntetik a szelfiző utazókat egyes tilalmi zónákban, így igyekeznek kerülni a zsúfoltságot a turistaszezon végéig, azaz nagyjából októberig.

A horvátországi Splitben táblák jelzik, mit várnak el a turistáktól a helyiek, ez utóbbiak elsősorban a legzavaróbb tevékenységek pénzbeli büntetéséről tájékoztatnak, így a nyilvános helyen fogyasztani kívánt alkohol mellőzéséről, a hangos beszéd kerüléséről, de a túl lenge öltözet vagy a meztelenkedés, a szökőkútban fürdés és az emlékhelyek tiszteletben tartása is helyet kapott a listán. Itt is több száz eurós költségekről van szó, ahogyan Amszterdamban is komoly tiltásokra számíthatnak: a városba érkező utazók számát úgy korlátozzák, hogy a tengerjáró hajóknak nem engedélyezett az itteni kikötés. A város élhetővé tétele mellett a környezet védelme is komoly indok volt, a légszennyezettség mértékét kívánják ezzel is csökkenteni.

A nyakra-főre szelfizésről Magyarországon sem mondanak le a rosszul viselkedő turisták (Fotó: Bach Máté)

Külföldi turisták Magyarországon



Sokan találkozhattak az elmúlt években Budapesten az esti séták alkalmával hangoskodó, fiatal férfiakból álló, legénybúcsút ünneplő, részeg csoportokkal. Talán az ő jelenlétük volt a legszembetűnőbb, és a magatartásuk távolról sem volt jól neveltnek mondható, ám idén nyáron, úgy tűnik, csökkent a számuk. Sok külföldi érkezett ugyanakkor a nagyobb sporteseményekre, ezek közül a Hungaroringen idén rekordot döntött a nézőszám, s ugyancsak büszkék lehettünk az atlétikai világbajnokságra is, melyre több mint 170 ezer vendég érkezett. Kedvelt úti célja vagyunk a brit, a német és az olasz turistáknak is, és a kínai turistacsoportok is újra nagy számban érkeznek hozzánk, nem csak Budapestre. A sportesemények szurkolói esetében azonban sajnos negatív élmények is értek bennünket, így az idei Európa-liga döntőjére érkezett szurkolók őrjöngésének, azaz a turisták botrányos viselkedésének a fővárosi Liszt Ferenc tér látta kárát.

Ugyanakkor rossz tapasztalatból szerencsére jóval kevesebb van. Bízunk benne, hogy ezután is inkább jó élményekkel gazdagodnak a hozzánk látogató külföldiek, ahogyan mi is főleg kellemes külföldi és belföldi utazási élményekre készülünk.

Borítókép: Velencei turisták (Fotó: Éberling András)