Miért nem tudnak viselkedni a külföldre látogató turisták?

Hiába nem a magyarok a legrosszabb turisták, mégis baj van velük

A magyar turisták leginkább attól szoktak tartani, hogy orosznak nézik őket. Kétségkívül nem hízelgő összehasonlítás, mivel az oroszok számos esetben hánynak fittyet a fogadó ország szokásaira, a szállodákban például rendszeresen követelnek pezsgőt reggelire, hangoskodnak, a svédasztalnál pedig a legfinomabb falatokra csapnak le elsőként, ám a hegyekben megpakolt tányért csak ritkán ürítik tisztára. Ez a viselkedés a magyaroktól sem áll távol. Ráadásul mi sem vagyunk kifejezetten halkak, tömegével gyűjtjük az ingyenes ajándékokat, és mindenhova nejlonzacskóval járunk – olvasható a magyarokról több reddites posztban.

A Szállás.hu felmérése nem véletlen mutatta azt ki, hogy honfitársaink túlnyomó többsége azonnal felismerni véli a másik magyart, és legtöbbször nem is téved.

Különösen amiatt, hogy a magyarok nyelvtudása Európa-szerte az egyik legrosszabb, és sokan hiszik azt, hogy a magasabb hangerő ellensúlyozza a szabatos fogalmazást. Történt például, hogy egy hazai utazó üvöltve szótagolta a citromot a pincérnek, amikor teájához nem tejet és cukrot szeretett volna kapni.

Az idén több ország és város vezetett be komoly korlátozásokat, illetve ígért bírságot azok megszegése esetén. Balin például megtiltották, hogy a turisták jogosítvány nélkül vezessenek kismotort, illetve hogy regisztráció nélkül lakjanak szállodákban. Bár a helyi Airbnb-tulajdonosok tiltakoznak az intézkedés ellen, a hatóságok szerint a helyiek védelme fontosabb, mint a komoly károkat okozó, túlzott számú nyaraló.

A turisták által hagyott szeméthegyek lassan ellepik a Colosseum környékét. Fotó: NurPhoto

Visszaüt a dolce vita Olaszországban

Olaszországban Siena vezette be a legszigorúbb turistaszabályozást, például megtiltották a szabadtéri ételfogyasztást minden műemlékeknél, így az augusztusi Paliónak helyet adó Piazza del Campóra néző paloták és templomok lépcsőin is. A magatartási kódexet megsértők a rendőrségnek fizetnek bírságot, amelyet a város szépítésére használ fel az önkormányzat. Velence és Róma is komoly szigorításokkal kezdte a szezont, miután tavaly minden korábbinál elfogadhatatlanabbul viselkedett több turista. Két ausztrál a Canal Grandén szörfözött, míg egy amerikai pár csobbanni akart. Ausztrálok mopeddel járták be a pompeji romokat, amerikaiak Augustus császár kétezer éves diadalívébe vésték bele monogramjukat, egy szaúdi látogató Maseratival, két amerikai pedig mopeddel hajtott le a Spanyol lépcsőn. Le is törtek több lépcsőfokot.

Nicola Bassano filmtörténész szerint az Olaszországba látogatók nagy része Fellini Az édes életéből vagy a Római vakációból ismeri, illetve véli ismerni Itáliát, és a dolce vitával, a kontroll nélküli szabadsággal azonosítja, tehát megengedhetőnek tart számos, egyébként tiltott viselkedési formát.

Lauren A. Siegel, a Greenwichi Egyetem kutatója a közösségi média hatására hívja fel a figyelmet. Divat ugyanis mozik vagy influencerek által felmutatott mozzanatokat lefényképezni, így például Marcello Mastroianni és Anita Ekberg után csókot váltani a Trevi-kútban, nem törődve annak környezeti hatásaival. Szociológiai tény, hogy az ember hajlamos hedonisztikusabban viselkedni szabadsága alatt, ám a közösségi média telítettsége miatt ma már nem elég megmutatni, mit láttunk, hanem különlegeset, akár megbotránkoztatót kell tenni, hogy kitörhessünk a zajból. Nem véletlen, hogy például Bécs és Amszterdam is indított olyan kampányt, hogy ne a hashtagelt várost élvezzék a turisták, hanem tegyék félre telefonjukat, és valódi élményeket gyűjtsenek. Akkor aligha áll fenn a veszélye az akár több ezer eurós bírságnak.

