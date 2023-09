Tizenegy sorozat, amit szeptemberben látnia kell

1. Nagykutya (Top Boy)

Szeptember 7-én érkezik a kultikus sorozat utolsó évada a Netflixen, amely a kelet-londoni drogbizniszt irányító, javarészt jamaicai gyökerű tagokból álló bandáról szól. A dílerekről, hűségekről, árulásokról és gyilkosságokról mesélő elismert dráma előző évada egy főszereplő meggyilkolásával ért véget. A drogvilág uralmáért versengő fő ellenfelek visszatérnek, Ashley Walters Dushane-ként, Kane Robinson pedig Sullyként. Hozzájuk csatlakozik ezúttal Barry Keoghan, akit A sziget szellemeiben nyújtott alakításáért Oscarra is jelöltek. A sorozatban feltűnik Brian Gleeson (Rossz nővérek), akinek a karakteréről egyelőre semmit nem tudunk.

2. Bölcsőrablók (The Changeling)

Az idei „horrortermés” meglehetősen vérszegényre sikerült, most viszont nagyon úgy tűnik, hogy az Apple TV+ változtat ezen. Kelly Marcel nem kis feladatot vállalt magára ezzel a sorozattal, hiszen a főszerep mellett rendezőként és forgatókönyvíróként is részt vett a munkálatokban. A széria egy horrortörténet, egy szülői mese és egy veszélyes odüsszeia ötvözete. A Victor LaValle 2017-es azonos című bestsellere alapján készült epizódok pedig egy percig sem haboznak nyomatékosítani, hogy ez bizony egy korhatáros produkció. A cselekmény egy alternatív New Yorkba kalauzol minket, ahol egy titokzatos módon eltűnt fiút próbálnak megtalálni a szülei. A sorozat további főszerepeiben érkezik Lakeith Stanfield, Malcolm Barrett, Steve Zissis, Adina Porter, Daphne Rubin-Vega, Clark Backo és Sima Fisher, a Bölcsőrablók szeptember 8-án debütál az Apple TV+-on.

3. The Morning Show

Kedvenc reggeli televíziósaink egy harmadik évadban térnek vissza szeptember 13-tól az Apple TV+-on. A dupla epizódos őszi premier után november 8-ig minden szerdán új részek érkeznek a streamingplatformra. A 2019-ben indult The Morning Show óriási sikereket ért el az elmúlt években, ami nagyban köszönhető a Jennifer Aniston–Reese Witherspoon páros kiemelkedő alakításának, valamint a remek forgatókönyvnek egyaránt. A harmadik évadban a műsorvezetők jövője megkérdőjeleződik, miközben az egymás iránti hűségük is meginogni látszik, amikor egy technológiai titán (Jon Hamm) érdeklődik az UBA csatorna iránt, ami váratlan szövetségeket eredményez, és mindenki kénytelen lesz szembenézni alapvető értékeivel.

4. The Other Black Girl

Kiben bízhat meg az ember lánya a kiadók látszólag szelíd, de valójában veszélyesen vad világában? Ez a kérdés foglalkoztatja Nellát (Sinclair Daniel), a Wagner Books kiadó egyetlen fekete szerkesztőasszisztensét akkor, amikor egy új színes bőrű munkatárs, Hazel (Ashleigh Murray) megérkezik a céghez. Az új lány egyre feljebb lépked a ranglétrán, Nella kiborul, és rájön, hogy valami baljós dolog folyik a vállalatnál. A történetet Rashida Jones és Zakiya Dalila Harris fejlesztette ki utóbbi 2021-es bestsellerregénye alapján. Akárcsak a könyv, a sorozat is okosan foglalkozik a faji, valamint a női barátság kérdéseivel, miközben óriási a feszültség a felszínre törő titkok miatt. A magyar premierre szeptember 13-án lehet számítani a Hulun.

5. American Horror Story: Delicate

Az American Horror Story egy folyton változó antológia: minden évadban más hátborzongató cselekményt és új szereplőket hoz, amelyhez most egy nagybetűs celeb is csatlakozott. Kim Kardashian első igazi színészi szerepével kilép a megszokott realitypályáról, és egy olyan szereplőgárdába csöppen, amelyben Emma Roberts és Cara Delevingne is feltűnik. Ryan Murphy és Brad Falchuk sorozatának legújabb évada a szülés körüli borzalmakba vezet be minket, és Danielle Valentine Delicate Condition című regényén alapul. Az előző évadok szekták, freakshow-k és elmegyógyintézetek körüli történetekben merültek el az emberi állapot és psziché témakörében, a Delicate is a való élet és a horror hasonló keverékét ígéri. A sorozat szeptember 20-án debütál az FX-en, valamint a Hulun, és várhatóan a Disney+-ra is érkezni fog.

6. Sex Education (Szexoktatás)

A Szexoktatás negyedik és egyben utolsó évada szeptember 21-én kerül fel a Netflix platformjára, amely egy érthető döntés a készítőktől, ugyanis a szereplők láthatóan kinőttek a tinédzserkorból. Ebben az évadban Otis (Asa Butterfield) és barátai egy új, progresszív iskolába, a Cavendish College-ba járnak majd.

7. The Continental: From the World of John Wick

A Peacock szeptember 22-én dobja be a streamingpiacra a The Continental: From the World of John Wick című háromrészes előzménysorozatot, amely a nézőket a 70-es évek New York Cityjébe repíti el, ahol a fiatal Winston Scott szemszögéből ismerhetik meg a hírhedt bérgyilkosok szállodájának, a Continental Hotelnek a háttértörténetét. Míg Colin Woodell a szálloda portását, Scottot játssza, addig Mel Gibson a Cormac nevű protagonista szerepében csatlakozik a stábhoz. Olyan színészeket láthatunk még akcióban, mint Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb és Peter Greene.

8. Infamia (Hírhedt csaj)

A lengyel sorozat főhőse Gita, a roma gyökerei és a barátai nyomása között vívódó 17 éves lány, aki arról álmodik, hogy a szülei szigorú szabályaival szembeszállva hiphopsztár lesz. A különleges témájú alkotás szeptember 6-án debütál a Netflixen.

9. Gen V

Az Amazon Prime-os A fiúk (The Boys) című sorozata újradefiniálta a szuperhősös műfajt, és a siker hullámait meglovagolva már meg is érkezett az anyaszéria Gen V névre keresztelt spinoffja. A sorozat egy csoportnyi elsőéves diákra koncentrál, akik a Godolkin Egyetemen töltik mindennapjaikat, itt 1965 óta a legjobb és legokosabb fiatal hősöket képezik. A kizárólag szuperhősöket befogadó egyetemet úgy írják le, mint egy biztonságos helyet, ahol a hősök nyugodtan fejleszthetik képességeiket, de ahogy az előzetesből kiderül, veszélyes, gonosz emberek tűnnek fel az iskola falain belül, így az előbbi állítás megdőlni látszik. A főszereplő Maria Moreau a Godolkin egyik legprominensebb diákja. Törekvései túlmutatnak az eddig felhúzott határokon – szeretne a Hetek első fekete bőrű szuperhősnője lenni. A sorozat szeptember 29-én startol a Prime- on az első három epizóddal.

10. Drága gyermek (Liebes Kind)

A Netflixen szeptember 7-én debütáló német dráma egy fogságból megszökött nőről szól, akinek menekülése új támpontot nyújt a nyomozóknak egy megoldatlan, 13 évvel korábbi eltűnéssel kapcsolatban. A Romy Hausmann bestsellere alapján készült német thrillersorozat főbb szerepeiben Haley Louise Jones és Kim Riedle látható.

11. The Winner

A cseh–szlovák koprodukcióban készült családi vígjáték egy kitalált európai ország miniszterelnökének, Hudák Viktornak (Ady Hajdu) a történetét meséli el, aki politikai karrierje befejeztével visszatér a mindennapi életbe. Amikor azonban utódja radikálisan átalakítja a rendszert, amelyet ő egy életen át épített, hamar ráébred, hogy volt miniszterelnökként igen csekély befolyással bír a dolgok menetére, így otthon próbálja átvenni a hatalmat, ám felesége és három lánya sokkal keményebb ellenfelek, mint akikkel a politikában találkozott. A kedves és megmosolyogtató sorozat a SkyShowtime-on látható szeptember 4-től.

