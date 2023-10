Alan Rickman naplóját olvasva a lelkébe pillanthatunk

A napló ellentmondásos irodalmi műfaj, így olvasni is szokatlan – főleg olyankor, ha a szerző nem járult hozzá ehhez. Alapesetben ugyanis egy napló magánjellegű feljegyzéseket tartalmaz, amelyeket a szerző önmagának, esetleg a legközelebbi hozzátartozóinak szán. Naplót olvasni olyan, mint belesni a kulcslyukon valakinek az életébe – az érzés még bizsergetőbb, ha titokban vagy a halála után tesszük. Melléje szegődünk a mindennapjaiban, ismerősei az ismerőseinkké válnak, problémái és örömei a mi problémáinkká és örömeinkké. Olyan gondolatokat olvashatunk, amelyeket talán önmaga előtt is szégyellt és nem biztos, hogy a nyilvánosság előtt is vállalt volna. Vannak persze, akik eleve a publikálás szándékával írnak naplót, ám a nyomok alapján Alan Rickman nem ilyen volt. Mégis megjelent az Őrülten, mélyen, és nem érződik kegyeletsértőnek: a kötet kimerítő utazás egy brit színész mindennapjaiba és művészi küzdelmeibe közel 600 oldalon keresztül