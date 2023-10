Áremelkedés várható a Netflixen?

Egyelőre azonban nem tudni mikortól és mennyivel növekednének az előfizetésárak, bár a The Wall Street Journal szinte biztos benne, hogy először, mint általában minden áremelés, ezek is az Egyesült Államokban és Kanadában válnak majd pénztárcaapasztó valósággá.

A részletekről az derül ki a Világgazdaság összefoglalójából, hogy a hirdetésmentes streaming-előfizetések ára folyamatosan emelkedik. Az elmúlt évben 25 százalékkal drágultak az ilyen csomagok. Az áremelkedés miatt azonban sokan lemondanak a kényelemről és vállalják az olcsóbb, de hirdetésekkel járó előfizetéseket. Az új trendet azonban nem szolgálja az a tény, hogy a Netflix a közelmúltban megszüntette a 9,99 dolláros előfizetését, s ezért állítólag űr tátong a 2022 novemberében elindított, s ma már egyre népszerűbb hirdetésekkel járó 6,99 dolláros opció és a standard hirdetésmentes 15,49 dolláros lehetőségek között.

Erre az amúgy sem szerethető helyzetre tesz rá egy lapáttal a Netflix terve a hirdetésmentes előfizetésének áremelése.

Nőhet a Netflix-előfizetés ára is. Forrás: Shutterstock

Az árképzési stratégiánkkal nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy több előfizetőt helyezzünk át a hirdetők által támogatott szintre

– nyilatkozott Bob Iger, a Disney vezérigazgatója. Kijelentése pedig nemcsak a Disneyre vonatkozik, úgy tűnik, hogy a többi vezető streamingszolgáltató cég is ezt a stratégiát szeretné követni.

A Warner Bros. Discovery alatt futó Discovery+ hirdetésmentes előfizetése 2 dollárral drágult, a hirdetésekkel járó előfizetés pedig 4,99 dollár áron indult el.

A közelmúltban nekiiramodott áremelkedési hullám az elemzések szerint annak köszönhető, hogy a streamingszolgáltatók egyre többet költenek saját gyártású filmekre, s ezért is érinti őket érzékenyen a filmes szakemberek sztrájkja, miközben természetesen egymással is versenyben állnak, s így akciós árakkal próbálják megtartani a nézőket.

Borítókép: Érdekesség a képernyőn (Forrás: Fortepan)