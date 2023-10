Így állították Tartuffe-öt a feje tetejére a franciák

Ivo van Hove belga rendező, a holland Toneelgroep Amsterdam művészeti igazgatója. Sokan ismerhetik Off-Broadway avantgarde kísérleti rendezéseiről, ahogyan Broadway-előadások kapcsán is. 1981 óta aktív rendező, az elmúlt években az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválon, a Velenei Biennálén, a Bécsi Fesztiválon is kulcsszerepet töltött be. Rendezett már a hamburgi Deutsches Schauspielhaus-ban, a Staatstheater Stuttgartnál, valamint a New York Theatre Workshop társulatánál is. Az ultramodern minimalizmus és a színházi expresszionizmus vált védjegyévé, s ez teszi alkotásait egyedivé.