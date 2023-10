Kazinczy Lajos, a 15. aradi vértanú

A megemlékezést Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója nyitotta meg. Mint ismertette, Kazinczy Lajos jelképes síremlékének tavaly sikerült méltó helyet találni a sírkertben két aradi özvegy sírja között. Az özvegyekkel kapcsolatban emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Magyar Női Unió és a Magyar Batthyányi alapítvány szervezésében az aradi özvegyekről jelenleg is látható egy kiállítás a Lónyai–Hatvany-villában A szabadságharc mécsesei – női sorsok és szerepek a szabadságharcban címmel. Kiemelte: Kazinczy Lajosról nagyon sokan nem tudtak azelőtt, hogy a Madách Színház tavaly bemutatta A tizenötödik című musicalt, amit azóta is nagy sikerrel játszanak. Kazinczy Lajoson keresztül pedig a további három, elfeledett aradi vértanúra is emlékezhetünk, hiszen összesen tizenheten adták akkor életüket a hazáért.

Néma főhajtással tisztelegtek Kazinczy Lajos emléke előtt (Fotó: Nemzeti Örökség Intézete)

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója és A tizenötödik rendezője mesélt a darab keletkezési körülményeiről is. Hangsúlyozta:

Egy színháznak nagyon ritkán adatik meg, hogy a nemzeti emlékezet része lehessen, a normál színházi gyakorlatban ez nem nagyon fordul elő. És amikor két fiatal magyar szerző előjött a 15. című darabbal – ez nálunk egy drámapályázatot történt – akkor nagyon sokan éreztük, hogy itt most valami egészen különleges lehetőséget kapott a színház, sokkal többet mint egy darabnak az egyszerű bemutatása. Lehetőséget kapott, hogy valahogy állás foglaljon, odaálljon egy csodálatos korszak mellé és nagy emberi tettek mellé.

Kazinczy Lajos története nagyon megrendítő történet, egyszerre felemelő és hétköznapi: egy fiatalemberről szól, aki nem akart hős lenni, aki nem így tervezte az életét. Ahogy Szirtes Tamás fogalmazott: – A drámai hős abban a pillanatban születik, amikor a döntés megszületik. És ez egy igazi nagy döntés volt ennek a fiatalembernek az életében, hogy milyen utat választ. És ő 29 évesen a magyar hadsereg utolsó főparancsnoka lett.

A rendező ismét kiemelte, hatalmas örömet jelent a színháznak, hogy a darabbal részese lehet a nemzeti emlékezetnek.

A csütörtöki eseményen közreműködött Jenővári Miklós színművész, aki A tizenötödikben a főszereplőt, azaz Kazinczy Lajost játssza.

