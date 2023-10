Kozma György: A soha nem nyugvó hisztéria is segített, hogy betértem zsidónak

Kozma György:

1974–1984 között hét főiskolás film szövegírója és színésze volt (rendezői: Xantus János [1953–2012], Can Togay, Sőth Sándor, Hámos Gusztáv). A Balázs Béla Stúdióban Szentjóby Tamás Kentaur és Erdély Miklós Verziók, valamint Bódy Gábor Kozmikus szem című filmjében szerepelt. 1978 óta jelennek meg kritikái az ÉS-ben és a Filmvilágban. 1979-ben a Magyar Hirdető Filmstúdiójánál reklámszerkesztő volt. 1980–1981 között a győri Kisfaludy Színházban dramaturg és segédszínész volt. 1981 óta játsszák egy dalszövegét Hunyadi Károly zeneszerző dalára, amelyet Elmúlik címmel adott el először az Európa Kiadó (majd azóta a Csókolom, és Kamondy Ági és Kirschner Péter verziói is megszólaltak). Révész Sándornak (Piramis), a Balaton zenekarnak és Spitzer Somának is írt szövegeket.