Ismét megrendezik a Magyar könyvkiadók napját

A kétnapos rendezvényen a bölcsészkar épületében, a Café Radnótiban nyolc könyvkiadó – a Helikon, a L’Harmattan, a Kalligram, a Napvilág, a Gabo, a Typotex, a Magvető és a Jelenkor – mutatkozik be egy-egy kötettel.

A Magyar könyvkiadók napján nyolc kiadó mutatkozik be. Fotó: Kovács Tamás

Szerdán Romsics Ignác történész-akadémikus nagy érdeklődést kiváltó, Hetven év – Egotörténelem 1951–2021, 1–2. című memoárjáról beszél. Gyenge Zoltán filozófus On the Concept of Alien című angol nyelvű esszékötetének megjelenése kapcsán kerekasztal-beszélgetést rendeznek a nyílt hozzáférésű könyvkiadásról és annak magyarországi úttörőjéről, a L’Harmattan Open Access platformjáról. Jolsvai András két legutóbbi, Márton Irma tévedése és Két őszi nap Újpesten című köteteivel érkezik a rendezvényre. Ignácz Károly pedig bemutatja az általa szerkesztett, a főváros születésének 150. évfordulójára megjelent, Kérdések és válaszok Budapestről című könyvet.

Csütörtökön Kleinheincz Csilla a népmesei elemekből merítő Ólomerdő-trilógiája mellett az Alvilági szövedék című fantasy regényét hozza el a Radnóti Caféba.

Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus A pletyka természete című könyve mellett mesél majd Érdi Péterrel közösen írt, Repair című kötetéről, majd Jánossy Lajost kérdezik a rendszerváltás időszakában játszódó, Örök hely és mindenhol idő című regényéről. Végezetül pedig a szegedi bölcsészkaron végzett Milbacher Róbert mondja el, hogyan született egy mára nyomtalanul eltűnt szlavóniai telepes falut megidéző, Keserű víz című regénye.

A könyvbemutatókat két esti program is kiegészíti: az Esterházy Péter emlékére szervezett szerdai felolvasóesten a távolság hívószóra született szövegeket hallhatnak az érdeklődők íróktól és filozófusoktól. Csütörtökön pedig a pécsi egyetem oktatója, egyben a 30Y zenekar énekes-dalszerzője, Beck Zoltán szerzői estjére várják a közönséget.

