Megjelent Tóth Gábor Ákos legújabb kötete

A cikkből egyebek közt azt is megtudhatjuk, hogy a cselekmény helyszíne a Balatonszépe nevű település. Itt áll az a kétszáz éves kúria, a menedék. Északról szőlőbirtok és csendes hegyoldal határolja, délről ott a páratlan balatoni panoráma. Az apácarácsú, loggiás kúriához hajdani zsellérház is tartozik; az intarziás parkettájú helyiségekben antikvitások, festmények, porcelánok lehelik a polgári miliőt. 1994-ben ide toppan be a baloldali érzelmű Rita, a régen látott barát, hogy felügyeljen Csengődi István idős unokájára, Kálmánra.